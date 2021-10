Things to Clean: à quoi ressemble la véritable histoire de la nouvelle série à succès de Netflix

La semaine dernière, c’était pour Squid Game mais ces derniers jours, une nouvelle série a captivé les publics qui consomment Netflix. C’est une serie complètement différente et qui est également basé sur des événements réels. Il s’agit de Things to Clean, une mini-série avec Margaret qualley et sa mère Andie Macdowell, connue pour ses rôles dans Le jour de la marmotte et 4 mariages et un enterrement, Juste pour en nommer quelques-uns.

Par coïncidence, les deux jouent ici la mère et la fille dans une histoire complexe mais pleine d’espoir à la fois, qui tourne autour de la vie d’une jeune mère qui lutte pour fuir les mauvais traitements infligés à son partenaire et cherche un avenir pour sa fille et elle-même. Bien que le personnage de la série s’appelle Alex Rusell, la production s’inspire des mémoires de Stéphanie terre Femme de ménage, travail acharné, bas salaire et volonté de survie d’une mère.

Choses à nettoyer Il raconte à travers seulement 10 épisodes de 50 minutes comment Alex doit réussir à joindre les deux bouts, en même temps elle doit nourrir sa fille et échapper définitivement aux abus physiques et psychologiques de son ex-petit ami. Comme nous l’avons vu, en d’autres occasions, c’est l’histoire d’une femme qui doit tout affronter et, malgré les difficultés qui lui seront présentées, elle ne craquera jamais. La chose intéressante à propos de cette serie est qu’elle est dramatique, oui, mais avec un peu d’humour et d’ironie.

Stephanie Land est la véritable protagoniste de cette histoire. L’auteure américaine a actuellement 43 ans et, outre la publication de son livre, elle a également écrit en Le Huffington Post. Mais, bien sûr, son chemin n’a pas été facile du tout et c’est ainsi qu’il est raconté dans la série Netflix.

L’histoire de Stephanie Land, auteur de Things to Clean

Stéphanie est née en septembre 1978 aux États-Unis et a vécu dans différents endroits durant son enfance tels que Washington et l’Alaska. À l’âge de 16 ans, il a eu un grave accident de voiture qui a provoqué un stress post-traumatique qui aurait plus tard des conséquences. Quelques années plus tard, elle a eu sa fille et a commencé à travailler comme aide-ménagère. Pendant ce temps, la jeune Stéphianie vivait presque dans une pauvreté absolue puisqu’elle devait à peine subvenir aux besoins essentiels de la jeune fille et des siens.

Et comme si cela ne suffisait pas, le contexte socio-politique du pays n’a pas collaboré. Dans ces conditions, ils ont vécu au moins sept ans environ. Cependant, d’une manière ou d’une autre, avec beaucoup d’efforts, il a réussi à obtenir une bourse et à commencer à étudier à l’université. La jeune femme avait toujours voulu étudier l’écriture et elle l’a fait. Il s’est inscrit à l’Université du Montana en écriture créative, et tout a commencé à changer là-bas.

Grâce à son talent d’écrivain, il a rapidement commencé à écrire pour différents sites Web et journaux. C’est ce qui lui a permis de se faire un nom en tant qu’écrivaine pigiste, d’arrêter de travailler comme concierge et, petit à petit, aussi aux programmes d’aide sociale.

Mais toute cette partie de sa vie à laquelle il a dû faire face lui a également servi à écrire plus tard des articles sur la pauvreté aux États-Unis et même ses propres mémoires, qui sont aujourd’hui le point de départ de la série qui est en vogue en ce moment sur Netflix. Femme de ménage : travail acharné, bas salaire et volonté de survie d’une mère a été publié en 2019 et est rapidement devenu un best-seller, à tel point que même l’ancien président américain Barack Obama Il l’a inclus dans sa liste de livres incontournables la même année.

En plus d’être écrivain, Land donne également des cours. Actuellement, elle est mariée à un homme nommé Tim Faud et ils vivent avec leurs enfants dans le Montana. A propos de la première de la série sur Netflix, elle l’a fièrement évoquée à plusieurs reprises sur ses réseaux sociaux, où elle est d’ailleurs très active et compte plus de 15 000 followers.

