Thiago Silva a reçu une offre de “dernière minute” du directeur sportif du PSG

Le représentant du Brésilien Thiago Silva critique Leonardo, directeur sportif du PSG, pour le traitement qu’il a accordé au défenseur brésilien

Thiago Silva a quitté le Paris Saint-Germain après huit ans en Ligue 1 après la fin de son contrat et a signé avec Chelsea. Le défenseur de 35 ans a reçu une offre de dernière minute du club français de rester, a révélé son agent, Paulo Tonietto, dans une interview au journal L’Equipe.

“Il (Thiago Silva) avait perdu tout espoir (de signer un nouveau contrat) car Leonardo lui avait dit il y a deux mois qu’il ne voulait pas le renouveler. Mais mardi dernier Léonard J’appelle Thiago et il a évoqué la possibilité de rester un an de plus “, a déclaré le représentant.

Thiago Silva et Leonardo ont eu des frictions ces derniers mois au PSG Getty Images

“Thiago J’avais déjà trouvé un accord avec lui Chelsea, il n’y avait pas de retour en arrière. Lorsque vous faites une proposition comme celle-ci, vous devez être convaincu. “

Tonietto a dit que le technicien Thoms tuchel Il voulait que le Brésilien reste et a désigné le directeur sportif Leonardo comme responsable du fait que Silva ne continue pas dans la capitale française.

“Un directeur sportif qui dit à un joueur qu’il n’en veut plus, et deux mois plus tard veut le renouveler, comment pouvons-nous le prendre?”, A-t-il déclaré.

«Dans un club, le directeur sportif et l’entraîneur doivent aller ensemble. Ce n’était pas le cas. Tuchel toujours voulu rester avec ThiagoMais Leonardo n’en voulait pas, et c’est lui qui a le pouvoir. “

“C’est pourquoi, même si je n’avais pas signé avec lui Chelsea, Thiago Il n’aurait pas pu accepter la proposition de Leonardo, étant donné ce qu’il lui avait dit deux mois plus tôt. Cela aurait été humiliant », a déclaré le représentant.

“Nous n’avons jamais parlé d’argent ou de la durée du contrat. Jamais. Leonardo a simplement dit qu’il ne l’avait plus. Rien de plus.”

Thiago Silva avait un contrat jusqu’au 30 juin au PSG et, sachant qu’il ne continuerait pas pour la saison 2020-21, il a prolongé son accord juste pour jouer le Ligue des champions.