The Witcher, Stranger Things & Knives Out 2 : Netflix annonce le fan event virtuel TUDUM pour 2022

Netflix être célébré 25e anniversaire avec ses clients dans le monde entier. Le plus grand fournisseur de streaming organise à nouveau cette année – en plus du succès Semaine Geek – le fan event virtuel TUDUM.

Le titre au son quelque peu étrange est basé sur la séquence de tonalités que vous entendez lorsque vous entendez le Netflix N rouge au début d’une série / d’un film original.

TUDUM a fêté avec succès sa première l’année dernière et en propose encore une cette fois perspectives étendues sur les grosses productions sous forme de Séries, saisons et filmsbientôt disponible sur le service de streaming : Mises à jour sur les nouvelles productionspremière professions jusqu’à bandes annonces et plus. Vous pouvez voir une bande-annonce d’aperçu correspondante ici :

Quand TUDUM a-t-il lieu ?

Le fan event virtuel gratuit TUDUM aura lieu samedi, 24 septembre dans le monde entier sur la chaîne YouTube Netflix ainsi que sur Twitter et Twitter à la place de. Une multitude de spectacles et d’événements à travers le monde avec de nombreux invités de marque ont lieu 24 heures sur 24. Plus d’informations sur tudum.com

À 11h00 KST (4h00 CEST), le spectacle TUDUM débutera en Corée du Sud

À 11h00 IST (7h30 CEST), nous continuons vers l’Inde

À 10 h 00 PT (19 h 00 CEST), des nouvelles exclusives sur les séries, les films et les jeux des États-Unis, d’Amérique latine et d’Europe seront dévoilées

À 13 h 00 JST le 25 septembre (6 h 00 CEST), un spectacle en direct du Japon complétera TUDUM 2022

Que propose TUDUM aux clients Netflix ?

Le service de streaming s’annule nouveaux tubes et détails exclusifs trop 100 séries, films, spéciaux et maintenant aussi des jeux sur. Les succès des séries et des films mentionnés incluent The Witcher et les spin-off Blood Origin, Stranger Things, Cobra Kai, Squid Game, Vikings: Valhalla, et plus encore.

Un point culminant particulier devrait également être la série policière allemande « 1899 » des créateurs de « Dark », pour laquelle une première bande-annonce est attendue. Venir au cinéma est la comédie policière attendue par les fans Knives Out 2 (lancement le 23 décembre) mettant en vedette l’ancien acteur de Bond Daniel Craig, pour lequel une première bande-annonce a récemment été publiée.

Comment participer à TUDUM ?

Netflix propose plusieurs façons de le faire événement de fans gratuit en direct en ligne pouvoir voir. Près de Twitter et Twitch il y en a un Diffusion en direct via YouTubeoù vous pouvez découvrir vos stars et créateurs préférés de la série et des films en direct sur la scène du spectacle lorsqu’ils parlent de leurs derniers projets.

