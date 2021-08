The Witcher saison 2 Blood Origin élargit son casting avec 10 nouveaux personnages au début du tournage

Série de préquelles fantastiques de Netflix Le sorceleur : Origine du sang a élargi sa liste de distribution alors que le tournage commence au Royaume-Uni. Les derniers ajouts à la série, qui retracent la création du premier sorceleur et ce qui s’est passé avant la conjonction cruciale des sphères, lorsque tous les mondes se sont joints pour n’en faire qu’un, sont Lenny Henry, Mirren Mack, Nathaniel Curtis et Dylan Moran. . Cela ajoute les rôles principaux de Laurence O’Fuarain, Sophia Brown et Michelle Yeoh dans le très attendu spectacle en six parties.

Les nouveaux ajouts voient l’icône britannique Lenny Henry, qui a également récemment filmé pour Amazon Le Seigneur des Anneaux série, prenant le rôle de Balor. Mack joue Merwyn, Curtis sera Brían et Moran se joint au rôle d’Uthrok One-Nut, et il semble que les autres membres de la distribution ne s’arrêtent pas là non plus. Jacob Collins Levy comme Eredin, Lizzie Annis comme Zacare, Huw Novelli comme Callan, Francesca Mills comme Meldof, Amy Murray comme Fenrik et Zach Wyatt comme Syndril se joignent également à eux.

Le sorceleur a été l’un des plus gros succès d’audience de Netflix et ils n’ont pas perdu de temps pour étendre l’univers déjà riche avec des préquelles, des retombées animées et bien sûr une deuxième saison de l’émission principale, qui débutera le 17 décembre.

Origine du sang a été initialement confirmé en juillet 2020 à la suite du succès de l’émission mère, qui a attiré plus de 75 millions de téléspectateurs au cours de son premier mois sur la plate-forme. Bien que cela n’ait pas été sans problèmes, y compris un retard prolongé dû à Covid et la perte de l’un de ses acteurs principaux, au cours des derniers mois, il a été à toute vapeur pour ce projet et d’autres Witcher, y compris l’animation Le cauchemar du loup film d’animation, qui arrive sur Netflix la semaine prochaine et a déjà reçu des critiques élogieuses des avant-premières.

Declan de Barra, qui agit en tant que producteur exécutif et showrunner sur Origine du sang a déjà dit à propos de la préquelle, « En tant que fan de fantasy depuis toujours, je suis plus que ravi de raconter l’histoire Le sorceleur : Origine du sang. Une question me trotte dans la tête depuis que j’ai lu pour la première fois les livres de The Witcher : à quoi ressemblait vraiment le monde elfique avant l’arrivée cataclysmique des humains ? J’ai toujours été fasciné par l’ascension et la chute des civilisations, par la façon dont la science, la découverte et la culture s’épanouissent juste avant cette chute. Comment de vastes étendues de connaissances sont perdues à jamais en si peu de temps, souvent aggravées par la colonisation et une réécriture de l’histoire. Ne laissant derrière nous que des fragments de la véritable histoire d’une civilisation. Le sorceleur : Origine du sang racontera l’histoire de la civilisation elfique avant sa chute, et surtout révélera l’histoire oubliée du tout premier sorceleur. »

La productrice exécutive Lauren Schmidt Hissrich a ajouté : « Je suis ravie de collaborer avec Declan et l’équipe Netflix sur Le sorceleur : Origine du sang. C’est un défi passionnant d’explorer et d’étendre l’univers de The Witcher créé par Andrzej Sapkowski, et nous sommes impatients de présenter aux fans de nouveaux personnages et une histoire originale qui enrichira encore plus notre monde magique et mythique. »

Il n’y a pas de date de première actuelle pour Le sorceleur : Origine du sang mais il devrait arriver sur Netflix l’année prochaine.

