The Witcher présente une nouvelle bande-annonce pour ‘Nightmare of the Wolf’

Netflix a créé une grande attente avec la sortie prochaine de « Nightmare of the Wolf », le premier film d’animation se déroulant dans l’univers de « The Witcher », un drame fantastique épique qui est devenu une énorme sensation sur le service de streaming.

La nouvelle bande-annonce de « Nightmare of the Wolf » présente un regard plus large sur le procès des herbes et ce qui semble être le jeune Vesemir, qui finirait par devenir le mentor de Geralt de Rivia, protagoniste de l’histoire principale, anticipant la préparation de le jeune sorcier en passe de devenir un chasseur de monstres expérimenté.

Ce nouveau film se déroulant dans l’univers de « The Witcher », en plus de présenter une histoire d’origine, présentera une grande quantité d’action, anticipant Vesemir à la tête d’une armée de sorcières dans une sorte de bataille aux proportions épiques, que de nombreux fans ont pointé du doigt. comme la possible chute de Kaer Morhen.

Lauren S. Hissrich, showrunner de « The Witcher » et la scénariste de la série Beau DeMayo sont à l’origine du développement de ce film, en collaboration avec Studio Mir, considérant cette histoire comme faisant partie du canon officiel, malgré les événements survenus dans la série, grâce à quoi il se nourrit également de la saga de livres dont la franchise s’inspire.

« Ce spectacle est drôle parce que c’est une propriété tellement unique. Parce qu’il est basé sur les livres et non sur le jeu. Cela a été une chose intéressante de contrôler cette perspective, en termes de toujours vérifier les livres. Et il y aura toujours des similitudes car elles viennent de la même mère allaitante, en gros « , a déclaré DeMayo à propos de » The Witcher « .

Selon la description officielle de « The Witcher : Nightmare of the Wolf », Vesemir doit affronter une étrange créature qui terrorise un royaume politiquement fracturé, il doit donc se mettre à l’épreuve face aux démons de son passé. Le film a une date de sortie sur Netflix fixée au 23 août.