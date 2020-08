The Witcher: Netflix lance un documentaire sur “ la création de la série à succès ”

Le sorceleur est le plus grand succès de Netflix Aujourd’hui: adapter les aventures de Geralt de Rivia, la sorcière Yennefer et le petit Ciri ont conquis aujourd’hui plus de cent millions de téléspectateurs dans le monde, son renouvellement rapide pour une deuxième saison n’est donc pas surprenant. Oui, la publication inattendue d’un style documentaire ‘comment ça a été fait‘dans le catalogue Netflix, qui est désormais disponible pour tous les utilisateurs.

Son créateur Lauren Schmidt, dans l’avance publiée par le compte officiel de Le sorceleur dans TwitterOn peut entendre comment il explique que ce qui l’a le plus enthousiasmé dans le projet était de pouvoir raconter les histoires des trois personnages principaux en même temps, et de pouvoir jouer avec les différentes chronologies comme dans la première saison. En outre, Cavill avoue avoir accepté de se mettre à la place de Geralt de Rivia parce que les romans de Andrezj Sapkowski, et son écriture, sont uniques.

Quelle est la durée de cette documentaire ‘comment il a été fait‘? 32 minutes, et vous pouvez désormais y accéder via Netflix pour réchauffer les moteurs pour une deuxième saison qui sera inévitablement retardée par le coronavirus. La pandémie Il affecte la moitié du monde et les tournages sont bloqués dans de nombreuses sociétés de production pour le coût de mise en œuvre des protocoles Covid-19. Pour l’instant, oui, l’équipe travaille déjà sur les enregistrements, ce qu’elle peut dire avec fierté, et nous savons que toutes les mesures de sécurité sont respectées.

