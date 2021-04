The Witcher: Netflix annonce la période de début officielle de la 2e saison

La 2ème saison de La série Witcher sera en fait plus tard cette année Netflix démarrer. Cela a été annoncé par le PDG de Netflix Ted Sarandos en personne lors d’une interview sur les résultats pour le premier trimestre. Il a même une période approximative dans ses bagages. Avec cette nouvelle information, l’attente est enfin rendue un peu plus supportable.

The Witcher: Sortie de la saison 2 sur Netflix en 2021

Il y a quelques semaines, il a été annoncé que le tournage de la 2ème saison de « The Witcher » après plusieurs interruptions enfin terminé pourrait devenir. En bref Vidéo teaser nous avons même eu un aperçu des coulisses, ce qui a également montré les obstacles avec lesquels l’équipe de production a dû lutter.

Quand la saison 2 de The Witcher arrive-t-elle? Comme le rapporte Ted Sarandos, la 2e saison en quatrième trimestre 2021 démarrer sur Netflix. Les nouveaux épisodes apparaissent entre Octobre et décembre de cette année. Seule la post-production fait désormais obstacle à cette fenêtre de publication.

Il sera intéressant de voir comment la nouvelle saison de la série Witcher est accueillie cette fois par les téléspectateurs. Bien que les impressions de la première saison aient été très mitigées, Henry Cavill s’est rendu très populaire auprès des fans et du public en tant que Geralt von Rivia a battu des records. Si les ventes d’Andrzej Sapkowskis Modèle de livre cependant, le battage médiatique autour des CD Projekt RED va à nouveau augmenter The Witcher 3: Chasse sauvage est rallumé, reste à voir.

Vous pouvez trouver toutes les informations supplémentaires sur la série « The Witcher » et à quoi s’attendre dans les nouveaux épisodes ici. UNE Liste avec le casting, qui montre le casting de personnages nouvellement introduits comme Dijkstra, le sorceleur Lambert, Eskel et Vesemir et Lara Dorren, peut être trouvé ici:

Le tournage de The Witcher: Blood Origins commencera bientôt

Mais la deuxième saison de la série originale n’est pas la seule chose qui nous attend dans l’univers de Witcher. Comme indiqué récemment, le tournage de la série dérivée débutera à l’été 2021 Origines du sangqui nous emmène dans le monde des elfes. le Mini-série en 6 parties devient 1200 ans avant la conjonction des sphères et jouez avec avant que les premiers sorciers et monstres n’apparaissent. L’acteur principal de la Onze tombes a déjà été trouvé.