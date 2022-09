The Witcher 4 : dernières infos et rumeurs de la nouvelle saga

le développeur Projet CD vient de confirmer que »Le Sorceleur 4 » sera le début d’une nouvelle saga au sein de l’univers de la franchise, laissant de côté l’histoire de Geralt de Rivia. « On s’est dit qu’il y aurait une nouvelle saga », a déclaré le PDG Adam Kicinskiaprès avoir été interrogé par un investisseur lors du rapport financier de l’entreprise, demandant des éclaircissements sur l’avenir de la franchise.

« Bien sûr, nous pré-produisons maintenant le premier jeu de cette série. Mais nous en avons plus d’un en tête. La première saga était de trois jeux, alors maintenant nous pensons à plus d’un match. Mais nous sommes en pré-production sur le premier jeu de la deuxième saga Witcher », a-t-il poursuivi.

Bien que la société ait déjà officiellement annoncé » The Witcher 4 », la nouvelle du projet est toujours tenue secrète, ne parvenant à voir une affiche officielle qu’en mars de cette année. Dans l’image, vous pouviez voir un médaillon similaire à celui que Geralt portait en l’honneur de l’école des loups, mais cette fois c’était une nouvelle figure qui ne faisait référence à aucune des écoles vues auparavant dans les jeux ou dans les livres.

Dans l’histoire de »The Witcher », on sait qu’il n’y a que huit écoles officielles. En plus de l’école du loup, il y a aussi l’école de l’ours, l’école de la vipère, l’école du chat, l’école du griffon et deux établies dans le désert de Korath. Les joueurs ont conclu que ce nouveau médaillon a la forme d’un Lynx, bien qu’il n’y ait pas d’école de Lynx dans le jeu.

Toujours dans le cadre de la révélation de la nouvelle saga, CD Projekt Red a annoncé qu’il construirait la dernière entrée sur le nouveau Unreal Engine 5. « Nous passons de REDengine à Unreal Engine 5, entamant un partenariat stratégique pluriannuel avec Epic Games… travaillera en étroite collaboration avec les développeurs d’Epic Games, dans le but principal d’aider à adapter le moteur aux expériences en monde ouvert. »

Les fans de « The Witcher » ont émis l’hypothèse que ce nouvel épisode se déroulerait probablement dans l’un des Territoires du Nord, les royaumes de Kovir ou Poviss faisant leur apparition dans les livres. D’autres pensent que le protagoniste de « The Witcher 4 » sera peut-être la fille adoptive de Geralt, Ciri.

Pour le moment, on ne sait pas quand sera la date de sortie de ce nouveau jeu, mais récemment CD Projekt Red a confirmé que « The Witcher 4 » était entré dans la phase de pré-production.