The Witcher 3 comme jeu PS1? Voici à quoi cela ressemblerait

Une tendance se dessine pour mettre les jeux modernes sous une forme classique. Entre autres, ce développement n’est pas prévu Cyberpunk 2077 ou par exemple Death Stranding arrêté. Et maintenant il frappe un autre jeu à succès The Witcher 3: Chasse sauvage.

Donc, si vous vous êtes toujours demandé à quoi ressemblerait « The Witcher 3 » s’il était dans le L’ère PS1 serait apparuevous avez la réponse ici. Assurez-vous de regarder la vidéo!

Démake PS1 pour The Witcher 3

La vidéo provient du développeur du jeu Lundbjörk est différent et c’est extrêmement authentique. Il a, bien sûr, que célèbre scène de baignoire avec Geraltqui vient de se mettre à l’aise Kaer Morhen.

Le correspondant fond musical ne doit bien sûr pas manquer et sinon la vidéo a tout ce dont vous pourriez rêver d’un jeu Witcher.

On peut également voir Yennefer, en passant, et la scène a une tournure divertissante. Mais mieux vaut voir par vous-même.

À ce stade, nous incluons également la vidéo cyberpunk d’Anders Lundbjörk, qui a réalisé le Jouez en tant que démake PS1 a recréé. C’est putain de cool à regarder!

The Witcher 3: Chasse sauvage est désormais disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez également y jouer sur la PS5 et la Xbox Series X / S via une compatibilité descendante, mais la version nouvelle génération du jeu devrait déjà être en développement et sortir cette année. Il est donc logique d’attendre un peu plus longtemps.