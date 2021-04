The White Stripes annonce un nouvel album pour le 20e anniversaire de ‘White Blood Cells’

The White Stripes a annoncé «Globules blancs XX», un nouvel album compagnon de l’album original de 2001 encadrant son 20e anniversaire.

Prévu pour être lancé par la société de Jack White, Records du troisième homme, la nouvelle édition spéciale comprendra un vinyle rouge avec 13 titres inédits, ainsi que des LP séparés avec des enregistrements inédits du groupe.







Un communiqué de presse du nouvel album révèle: «En février 2001, Jack et Meg White Ils sont montés dans leur fourgon Dodge et se sont dirigés vers Memphis, Tennessee. Inspiré et dynamisé par leur récente tournée à l’étranger et par la réaction à leurs performances live, The White Stripes a enregistré pour la première fois un album en dehors de leur ville natale de Détroit».







Third Man Records a également annoncé que la prévente de «White Blood Cells XX» est désormais disponible sur leur site Web.