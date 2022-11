The White Lotus 2: Date de sortie de l’épisode 5

Bien qu’il soit né pour remplir un espace dans la grille de HBO et l’idée était que ce soit une mini-série courte, la performance de Le Lotus Blanc fait donner aux responsables du signal le feu vert à un nouvel opus de l’émission. R) Oui, Mike Blanc il a conçu un plan dans lequel la seule chose qu’il soutient est la chaîne d’hôtels de luxe, pour raconter des histoires de différents personnages de la classe supérieure. Dans cette deuxième saison, cependant, il a répété deux de ses personnages : Tanya (Jennifer Coolidge) et Greg (Jon Gries).

La deuxième partie de Le Lotus Blanc Il nous a emmenés d’Hawaï à la Sicile, en Italie, pour voir les installations d’un complexe de première classe et des plages paradisiaques entre les montagnes. Pour choisir le lieu, la production de HBO est revenu emprunter l’un des hôtels les plus prestigieux de la chaine des quatre saisons situé dans la ville italienne où se sont déroulés les événements auxquels nous assistons depuis quelques semaines.

Il y a deux principaux groupes de personnes pour cette deuxième saison de Le Lotus Blanc. D’un côté, les Di Grasso, qui sont en voyage de recherche familiale où le patriarche veut redécouvrir les racines italiennes qu’ils portent dans leur sang. De l’autre, les paires d’amis qui composent Cameron et Daphné et Ethan et Harper. Autour d’eux se produisent la plupart des croisements entre les clients de l’hôtel et les habitants, tels que lucie et mia.

Le prochain épisode de Le Lotus Blanc ça va s’intituler « C’est l’amour ». D’après son synopsis officiel, nous allons voir Ménestrels a éclaté après un malentendu avec ethan et affronter cameron et daphné lors d’une visite d’un vignoble où, bien sûr, ils boiront du vin. D’autre part, Tanya elle partira avec ses nouveaux amis en bateau et emportera avec elle Portiaen quittant Albie juste pour Lucie. ValentinDe son côté, il apportera des changements au personnel de l’hôtel afin que Rocco arrête de flirter avec isabelle.

+ À quelle heure arrive le nouveau chapitre sur HBO

Comme on le sait, aujourd’hui les premières des productions répondent directement aux horaires des diffusion et ils n’ont plus le même horaire globalement. Pour cette raison, dans certains pays comme l’Espagne, ils arrivent jusqu’à un jour après la date de la première, en raison du décalage horaire. Pour voir le cinquième épisode de Le Lotus Blanc Au moment de sa première, ce sont les heures de diffusion.

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 19h00.

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 20:00.

Chili, Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 21h00.

Argentine, Paraguay, Brésil et Uruguay : 22h00.

Espagne: 03h00 (lundi 27 novembre)

