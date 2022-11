The Whale, film avec Brendan Fraser : A24 dévoile sa première bande-annonce

Le producteur A24 vient de révéler la première bande-annonce de »La baleine », le nouveau film avec l’acteur brendan fraser qui a été ovationné par le public lors de sa première projection. Bien que l’aperçu donne peu de détails sur l’histoire, vous pouvez voir l’incroyable transformation que Fraser a effectuée pour jouer le personnage principal.

Avec quelques clichés de ce qui semble être une maison isolée, on peut entendre le personnage de Fraser dire : « Avez-vous déjà eu le sentiment que les gens sont incapables de ne pas s’en soucier ? Les gens sont incroyables. » Dans »The Whale », Fraser joue Charlie, un reclus de 600 livres qui tente de renouer avec sa fille de 17 ans après l’avoir abandonnée il y a des années, un rôle joué par l’actrice Évier Sadie.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Brendan Fraser : pourquoi il avait arrêté de jouer et ses nouveaux projets







Dans la bande-annonce, nous pouvons voir Charlie utiliser un tube respiratoire, laissant entendre qu’il souffre d’une maladie grave. Dirigée par Darren Aronofskyle film a été présenté en première au 79e Festival du film de Venise en septembre, avec Fraser obtenant une ovation debout de six minutes qui a fait pleurer l’acteur préféré des fans.

Le film a également reçu des éloges pour ses projections à Londres et à Toronto, où Fraser a reçu le Tribute Actor Award du Festival international du film de Toronto. De nombreux critiques pensent que la performance de l’acteur pourrait lui valoir le prix du meilleur acteur aux Oscars de l’année prochaine.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Sylvester Stallone fera ses adieux à Rambo dans le prochain film de la franchise

Le succès de « The Whale » s’ajoute au retour récent de Brendan Fraser dans le monde du théâtre, ayant un grand nombre de rôles divers dans des projets tels que « Doom Patrol », « No Sudden Move » réalisé par Steven Soderbergh et »Killers of the Flower Moon », un film de Martin Scorsese qui sortira prochainement. L’acteur participerait également à »Batgirl », un projet HBO Max annulé.

»The Whale » sortira en salles le 9 décembre.