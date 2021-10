The Weeknd annonce une nouvelle collaboration avec la Swedish House Mafia

The Weeknd prépare ses fans depuis quelques mois à la sortie imminente de son nouvel album, annonçant en septembre dernier une collaboration avec le trio de musique électronique Swedish House Mafia, qui a été confirmée via leurs réseaux sociaux avec le titre de « Moth À une flamme ».

The Weeknd et ses collaborateurs ont partagé une vidéo sur leurs réseaux sociaux respectifs dans laquelle l’artiste canadien peut être vu portant des lunettes noires et un chapeau tout en posant dans une pièce faiblement éclairée pendant qu’un fragment de la nouvelle chanson joue.

A travers « Memento Mori », son nouveau programme radio via Apple Music 1, The Weeknd a révélé que Swedish House Mafia fait partie de la programmation d’artistes qui ont inspiré son travail sur ce nouvel album, citant d’autres représentants de la pop parmi lesquels Britney Spears, Kid Cudi, Kanye West ou Tyler the Creator ont été inclus.

Abel Tesfaye a déclaré qu’il travaillait sur son nouvel album en même temps que son travail de scénariste sur la série télévisée qu’il développe pour HBO dans laquelle il fera ses débuts en tant qu’acteur, il est donc encore en train de déterminer quand il sera temps de sortir son nouvel album. .

Quelques mois après avoir confirmé à ses fans que l’ère narrative d' »After Hours » était terminée, The Weeknd a présenté un nouveau single intitulé « Take My Breath », qui fera partie de son nouveau matériel qui, jusqu’à l’At pour le moment, il n’a pas de titre officiel ni de date approximative pour son lancement.

The Weeknd a réussi à occuper ce 2021. En plus du développement de sa nouvelle série télévisée, le musicien était en charge de monter le spectacle de la mi-temps au Super Bowl, ainsi que de présenter des collaborations intéressantes avec des artistes tels que Ariana Grande. , Doja Cat, Belly et Kanye West.