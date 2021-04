« The Walking Dead » sur Netflix: Pourquoi la saison 10 a été divisée en trois parties

Normalement, chaque saison de « Les morts qui marchent»Est divisé en deux parties, l’une qui s’ouvre en octobre et l’autre qui commence en février de l’année suivante, cependant, en raison de retards d’enregistrement dus à la crise sanitaire mondiale, on peut dire que la dixième tranche comprend trois parties.

La première partie de la saison 10 du drame zombie AMC Cela a commencé le 7 octobre et s’est terminé le 25 novembre 2019 avec les Whisperers gagnant du terrain et les communautés unies se préparant à l’inévitable confrontation.

En février 2020, les épisodes restants ont commencé à être diffusés, cependant, le 24 avril, le producteur a signalé qu’en raison de la pandémie de coronavirus, il se terminerait plus tôt que prévu. «Malheureusement, les événements actuels ont rendu impossible la post-production de la finale de la saison 10 de ‘Les morts qui marchent‘, donc la saison en cours se terminera avec son 15e épisode le dimanche 5 avril. La fin prévue apparaîtra comme un épisode spécial plus tard », a noté le AMC.

Le dixième versement a été enregistré en novembre 2019, mais la post-production n’a pas pu être achevée à temps en raison du COVID-19.

Maggie est revenue dans les derniers épisodes de la saison 10 de « The Walking Dead » (Photo: AMC)

LA TROISIÈME PARTIE DE «THE WALKING DEAD 10»

Au cours du panel San Diego Comic Con 2020, également appelé Comic-Con @ Home 2020, la showrunner Angela Kang a annoncé que l’épisode 16 du dixième épisode serait diffusé le 4 octobre de cette année-là et comporterait également six nouveaux chapitres, qui arriveraient dans 2021.

De même, la chaîne a confirmé deux nouvelles retombées du drame post-apocalyptique: un centré sur Daryl (Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride), qui sera présenté en 2023, et une anthologie intitulée « Tales of the Walking Dead », développé par Scott Gimple, qui dans chaque épisode se concentrera sur les personnages de l’univers créé par Kirkman.

Enfin, le premier des six chapitres supplémentaires a été créé le 21 février et le dernier épisode de la saison 10 de « Les morts qui marchent»Diffusé le dimanche 4 avril et mettant en vedette le passé de Negan (Jeffrey Dean Morgan).

Les six chapitres bonus ont vu Maggie à nouveau en action, introduire de nouveaux personnages, rencontrer de nouveaux ennemis et préparer la voie pour la onzième et dernière saison du drame zombie de AMC.

Même si Netflix a annoncé la dixième saison sur sa plateforme de streaming, il n’a que les 16 premiers épisodes, et les autres arriveront probablement en juillet, ou peut-être plus tôt.