The Walking Dead – Saison 11: Début du tournage et premier set vidéo de la dernière saison

La série zombie les morts qui marchent a avec le Tournage de la 11e saison a commencé à faire ça en même temps Fin de la série populaire va inaugurer. Comme annoncé précédemment, la série d’horreur à succès devrait prendre fin après une série de bandes dessinées de Robert Kirkman sur un groupe de survivants d’une apocalypse zombie.

Mais d’ici là, cela prendra deux bonnes années: La saison 11 comprend 24 épisodes environ deux fois plus d’épisodes que d’habitude et est en deux parties répartis. Donc la finale n’est pas avant Fin 2022 attendu.

Quand commence la 11e saison de The Walking Dead? Le diffuseur américain AMC a déjà annoncé un retour de la série TWD pour le printemps 22 août 2021 approuvé. En Allemagne, Sky et FOX Channel montrent la séquence d’ouverture comme d’habitude Lundi 23 août à 21h en première. La série est également disponible via Sky Go, On Demand et Sky Ticket.

Quelle est la prochaine étape de la saison 11 de The Walking Dead? Après la finale dramatique de la saison 10 avec le combat contre les Whisperers et une horde de morts-vivants, Daryl et son groupe sont en grande difficulté. De plus, le 6 épisodes supplémentaires une Maggie revient (Lauren Cohan) a confirmé. Le dernier épisode supplémentaire « Voici Negan«Avec Jeffrey, Dean Morgan est l’un des meilleurs épisodes de toute la série.

Au Début de la dernière saison il y en a un dans un instant séquence extra longuequi réservera certainement à nouveau quelques surprises. Par exemple, un nouvel ordre mondial est annoncé dans un aperçu. « Nouvel ordre mondial»Basé sur la bande dessinée annonce une toute nouvelle communauté de survivants qui jouera un rôle plus important dans les prochains épisodes: La République.

Le retour de Maggie et les nouveaux adversaires

Le nouveau groupement Commonwealth se compose de milliers de survivants qui sont très bien organisé et sont dirigés par la gouverneure Pamela Milton. L’organisation est principalement basée sur ses propres règles strictes et est susceptible d’avoir un certain potentiel de conflit Daryl, Carol et Co. tenez-vous prêt.

Par exemple, le Commonwealth a propres forces militaires, en outre, une unité de police distincte assure l’ordre aux résidents. La vie derrière des murs protégés et des clôtures est très bien organisée, il y a même des restaurants, des matchs de baseball et bien plus encore. Mais l’apparence harmonieuse de cette communauté est extrêmement trompeuse.

Cela aussi Eugene, Yumiko, Ezekiel et la princesse expérience de première main qui est entré en contact pour la première fois avec les membres du Commonwealth sur leur chemin. Seuls ceux qui occupaient une position sociale et sociale plus élevée avant l’apocalypse sont considérés par le gouverneur comme étant de grande qualité. Cela mènera bientôt à une révolution.