The Walking Dead: Les allées et venues de Rick Grimes seront-elles révélées dans la saison 11?

Les morts qui marchent se dirige vers sa fin après la diffusion des derniers épisodes bonus de la saison 10, et ce sera avec un dernier versement qui aura un total de 24 chapitres, étant ainsi le plus grand de toute la série depuis sa création. Nous vous avons déjà dit qu’il reviendra le 22 août et de nombreux fans espèrent voir l’un des personnages les plus aimés ce jour-là: Rick Grimes.

La dernière fois que les fans ont vu le personnage joué par Andrew Lincoln c’était dans le cinquième épisode de la neuvième saison. À ce moment là, Rick finit par se retrouver gravement blessé après avoir fait sauter le pont pour arrêter un troupeau massif de marcheurs et s’étendre sur la rive d’une rivière qui saignait. Un hélicoptère l’éloigne d’Alexandrie et à partir de là, on n’a plus entendu parler de lui.

Des saisons 9 à 11, beaucoup de choses se sont passées dans l’intrigue de l’adaptation de la bande dessinée de Robert Kirkman, alors les fans les plus anxieux demandent pourquoi Grimes n’est pas encore revenu et ce qui l’empêche d’être avec ses amis et sa famille, après si longtemps. Cette situation a conduit à envisager de nombreuses théories.

Un utilisateur de Reddit a commenté: «Et si l’une des raisons pour lesquelles Rick est parti depuis si longtemps est qu’il s’est beaucoup blessé? Après tout, il a été empalé par une barre d’armature, a perdu beaucoup de sang à la suite, puis a été jeté d’un pont dans une rivière en furie. Vous pouvez être faible, vous ne pourrez peut-être pas marcher temporairement. Je pense que nous en verrons beaucoup dans le premier film, dans le style de The Dark Knight Rises. « .







Cette théorie fait référence à la première partie de la trilogie The Walking Dead basée sur Rick Grimes, elle est donc considérée comme un bon lien entre la série et les films. Bien que cette pensée semble avoir un sens, une autre partie des fans ne pense pas que cela se produira de cette façon et imaginez qu’il reviendra pour la saison 11. Pour le moment AMC aucune référence n’a été faite, ni aucun dépôt officiel.