The Walking Dead : le premier meurtre de Negan dans l’apocalypse zombie

Negan est un meurtrier cruel qui fera tout ce qu’il faut pour survivre à l’apocalypse zombie. Mais pendant les premiers jours de la catastrophe, il n’était pas comme ça. Qu’est-ce qui l’a changé ? Saison 10 de Les morts qui marchent a révélé les raisons qui ont fait de ce personnage ce qu’il est aujourd’hui. Vous serez sûrement surpris lorsque vous découvrirez les raisons qui ont conduit à Negan à la limite de mettre fin à une vie humaine.

Le chapitre de la série intitulé Voici Negan montre l’horrible tragédie personnelle que le personnage a joué par Jeffrey doyen morgan et qu’il a changé son destin pour toujours en retirant ce qu’il appréciait le plus. Une grande douleur est à l’origine de tant de mal.

Le premier meurtre de Negan







Au début de l’apocalypse zombie, Negan a constamment lutté pour aider sa femme Lucille avec la maladie dont elle souffrait. Il a donc dû trouver les médicaments nécessaires pour traiter le cancer de sa femme au milieu d’une société qui montrait déjà des symptômes d’effondrement.

Lors de l’une des occasions où Negan cherchait des fournitures pour sa femme, il a été assisté de manière désintéressée par un groupe de médecins. Ils ont été interceptés par des motards et le personnage a dénoncé les médecins aux criminels. Mais Negan a été détenu pendant longtemps et quand il est rentré chez lui, il a trouvé que sa femme s’était suicidée et renaissait en zombie.

Negan devenu méchant (Photo: IMDB)



Aveuglé par la douleur et la fureur Negan Il est retourné là où se trouvaient les membres du gang et s’est vengé. De cette façon, le personnage connaissait le goût du meurtre et a fait son premier pas sur un chemin en proie à la cruauté et à la mort qui l’a transformé en l’un des méchants les plus redoutés au monde. Les morts qui marchent.