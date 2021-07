The Walking Dead : ce sera le retour effrayant de The Reapers

Les morts qui marchent Il reviendra le 22 août diffuser les derniers épisodes de son ultime saison et les fans attendent plus que jamais la date qui approche. Un peu plus d’un mois après la première, nous avons commencé à connaître de nouveaux détails sur ce que nous verrons à la fin de l’histoire grâce à un nouvel aperçu arrivé ces derniers jours. Les Faucheurs sont de retour !

La dixième partie du programme AMC, basée sur les bandes dessinées de Robert Kirkman, a traversé une année 2020 difficile en raison de COVID-19. Les chapitres qui ont terminé la livraison sont arrivés en mars de cette année nous ont présenté les faucheurs, un groupe de méchants qui ont tourmenté l’ancien chef de Hilltop dans le passé et qui ont une formation militaire approfondie.

L’un des membres du Moissonneurs, son nom en anglais, a attaqué Maggie et Daryl dans l’un des chapitres, et maintenant nous en savons plus sur eux grâce à la société de production Denise. Dans une conversation avec Parler morts parlé de le pape, le nom de l’un d’eux : « Maggie ne sait pas ce que cela signifie que Pope l’a marquée, nous ne savons pas ce que cela signifie, mais c’est vraiment effrayant. ».

Puis il continua : « Je pense que c'est vraiment intéressant de voir à quel point Maggie, Cole et Elijah ont peur. Que des personnages aussi forts, bons et combattants aient peur montre que ce qu'ils vont affronter est à un niveau complètement différent. ». Bien qu'ils ne soient pas les seuls méchants que les personnages auront, puisque dans « Un certain destin » on a vu ça Eugene, Yumiko, Princess, Ezekiel et Stéphanie sont entourés de soldats en armure blanche.







Auparavant, le showrunner Angela Kang a confirmé qu’il s’agit du Commonwealth : « C’est comme un groupe très organisé ». Il a également détaillé les différences avec les Whisperers : « Ils ont créé ces armes semi-automatiques avec des pointes de baïonnette, donc tout indique un type de groupe très différent des Whisperers, qui aiment communier avec la nature. ».