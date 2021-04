« The Walking Dead » 11: quand sortira la saison 11

Le début de la fin a déjà une date de sortie. Le même jour de l’émission du dernier chapitre de la dixième saison de « Les morts qui marchent», AMC a surpris les locaux et les étrangers avec un premier aperçu et la date de sortie des prochains épisodes de la série.

Le 9 septembre 2020, la chaîne de télévision a annoncé que la 11e saison serait la dernière saison du drame zombie et sept mois plus tard, elle a commencé à préparer le terrain pour sa grande finale, qui elle-même ce ne sera pas la fin définitive de la franchise.

Basé sur la bande dessinée du même nom de Robert Kirkman, « Les morts qui marchent»Est une série télévisée se déroulant dans un monde post-apocalyptique, contrôlé par des zombies et où les survivants sont en guerre constante contre d’autres survivants.

QUAND LA SAISON 11 DE «THE WALKING DEAD» SERA-T-ELLE LIBÉRÉE?

Quelques minutes avant la fin de la dixième saison de « Les morts qui marchent», AMC a révélé que la onzième tranche sera publiée Dimanche 22 août aux États-Unis et éventuellement le même jour en Amérique latine et en Espagne via Star Premium.

La chaîne a également partagé un aperçu où Eugene est bombardé de questions par les mêmes soldats qui l’ont arrêté avec Ezekiel, Yumiko et Princess.

« Pourquoi es-tu ici?« , »Vous considérez-vous comme une personne fondamentalement honnête?« , »Avez-vous déjà été vacciné contre la rougeole? » et « Avez-vous des amis dans la région que nous devrions savoir«Ils interrogent Eugène, qui a étrangement une réponse à tout, tout en chevauchant des images du Commonwealth, la société que ces soldats gardent dans la bande dessinée originale.

La même voix curieuse parle également d’un «retraitement«Pour les détenus qui peuvent constituer une menace.

La onzième saison de « The Walking Dead » comprendra 24 chapitres, divisé en deux parties de 12 chacun. Le second sera disponible en 2022.

Par une déclaration, la showrunner Angela Kang a annoncé que « il y aura beaucoup en jeu»Dans les prochains chapitres de l’émission.

« Nous verrons plus de zombies, des tonnes d’action, de nouvelles histoires intrigantes, des lieux inédits et nos groupes réunis dans une communauté pour la première fois, essayant de reconstruire ce que les Whisperers leur ont pris.« , a-t-il souligné.

De son côté, le directeur de contenu de «Les morts qui marchent« Scott M. Gimple a dit que le premier des deux derniers versements aura »la portée et l’échelle massives auxquelles les fans s’attendent».

Maintenant, la fin de « Les morts qui marchent«Cela ne signifie pas la fin de la franchise. En plus des spin-offs « Craindre le mort-vivant » et « The Walking Dead: le monde au-delà« AMC est en train de développer une nouvelle version centrée sur Daryl et Carol et une autre anthologique au ton qui suivra des histoires particulières de nouveaux personnages et d’anciennes connaissances. Les films autour de Rick Grimes sont toujours en cours.