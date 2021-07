The Umbrella Academy Saison 3 : La sortie pourrait retarder And More Update

– Publicité –



The Umbrella Academy, une série télévisée sur les super-héros, a été renouvelée pour la saison 3 en 2020. La production a commencé le 7 février 2021, même si le tournage a été arrêté en raison de la pandémie en cours. On ne sait pas encore quand The Umbrella Academy Saison 3 sortira sur Netflix.

Un précédent rapport de Netflix indiquait que le tournage de The Umbrella Academy se terminerait en août 2021. Cependant, What’s On Netflix a rapporté plus tard que le tournage ne commencerait qu’en février. Les fans devront donc attendre longtemps pour voir The Umbrella Academy Saison 3.

On ne sait pas encore si la saison 3 de The Umbrella Academy sera la dernière. Cependant, la série comprendra 10 épisodes. La plupart des productions sont retardées en raison de la pandémie de COVID-19, qui a eu un impact significatif sur les projets télévisés et cinématographiques. Certaines productions ont repris du poil de la bête ces dernières années. Nous pouvons également prédire que la production de la saison 3 de The Umbrella Academy sera terminée à la fin de 2021 ou au début de 2022.

Steve Blackman a créé la série de super-héros. Le synopsis est disponible pour ceux qui ne connaissent pas la série.

L’Umbrella Academy est un monde où 43 femmes accouchent simultanément dans différentes parties du monde à 12h01 le 1er octobre 1989. Bien qu’aucune d’entre elles ne montre des signes de grossesse, le travail a commencé. Sir Reginald Hargreeves, un milliardaire excentrique, adopte sept des enfants et les transforme en une équipe de super-héros qu’il appelle The Umbrella Academy Le titre de l’émission.

Hargreeves nomme les enfants en leur donnant des numéros, mais Grace Hargreeves, leur robot-mère (incarnée par Jordan Claire Robbins), leur donne finalement des noms. Elle leur a donné les noms suivants : Luther/ Number One (Tom Hopper), Diego/Two (David Castaneda), Allison/Three (Emmy Raver–Lampman), Klaus/ Fourty (Robert Sheehan), Ben/ Sixty (Justin H. Min ), Vanya/Seven (« Elliot Page »).

Reginald met six de ses enfants au travail pour lutter contre la criminalité, mais Vanya est tenue à l’écart des activités de ses frères et sœurs car elle n’aurait aucun pouvoir.

La saison 1 de The Umbrella Academy se déroule dans le futur. Luther est en partie singe, a vécu sur la lune pendant 4 saisons, Vanya joue du violon, Klaus est accro à la drogue, Five a disparu il y a 16 ans, Ben est maintenant mort et un fantôme qui ne peut converser qu’avec Klaus. Diego est un justicier qui a un penchant et qui cherche toujours les ennuis. Reginald est mort et les frères et sœurs qui ont été séparés se réunissent pour ses funérailles. Cinq retours futurs révèlent qu’il y a une apocalypse mondiale, mais sont poursuivis par Hazel et Cha-Cha, des agents qui voyagent dans le temps. Alors que leurs relations deviennent de plus en plus dysfonctionnelles, les secrets de Reginald Hargreeves sont révélés aux frères et sœurs réunis.

Juste après la fin de la première saison, la saison 2 de Umbrella Academy commence. Les frères et sœurs ne parviennent pas à arrêter l’apocalypse et sont obligés de voyager dans le temps. Cependant, cela devient biaisé, les éparpillant sur différentes saisons à Dallas dans les années 1960. Five est pris au milieu de l’apocalypse nucléaire le 25 novembre 1963. Cependant, Hazel l’aide à voyager dix ans en arrière. Cinq est poursuivi par trois assassins suédois et retrouve ses frères et sœurs. Cinq tentatives pour les réunir pour mettre fin à cette nouvelle apocalypse.

La saison 2 de l’Umbrella Academy s’est terminée avec l’introduction d’un nouveau nom : The Sparrow Academy. Cinq enfants font partie de l’Académie. Sir Reginald Hargreeves a créé un nouveau groupe de super-héros appelé The Sparrow Academy.

La saison 3 de la Umbrella Academy verra tous les frères et sœurs revenir. La saison 3 de The Umbrella Academy mettra en vedette plusieurs nouveaux arrivants. Ritu Arya (comme Lila Pitts), l’intérêt amoureux de Diego et la fille adoptive de The Handler rejoint la saison 3 de l’Umbrella Academy. Justin Cornwell rejoindra Marcus, la direction de Sparrow. Britne Oldford (comme Fei), Jake Epstein, Alphonso Hargreeves (Alphonso Hargreeves) et Genesis Rodriguez (Slowe Hargreeves), rejoignent tous l’équipe de The Umbrella Academy.

Les dix épisodes de la saison 3 de l’Umbrella Academy s’intitulent : Meet the Family.

Officiellement, la date de sortie de la série de super-héros n’est pas encore connue. Continuez à consulter Devdiscourse pour voir plus d’informations sur la série Web et la série télévisée.