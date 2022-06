The Umbrella Academy : le créateur a des plans pour une saison 4 sur Netflix

Netflix

Netflix n’a pas encore renouvelé L’Académie des Parapluies, mais son créateur a déjà prévu de continuer l’histoire. Rencontre-les.

©NetflixThe Umbrella Academy pourrait avoir une saison 4

Pas plus d’un mois s’est écoulé depuis la première de la troisième saison de L’Académie des Parapluies, mais les fans attendent déjà le renouvellement par Netflix. La série est revenue sur la plateforme le 22 juin et est devenue un succès retentissant. En effet, son intrigue captivante et passionnante a une fois de plus enchanté tous les téléspectateurs. Eh bien, à cette occasion, les protagonistes font face à de nouveaux défis et à un groupe qui les fait se mettre à l’épreuve.

Tel est ainsi L’Académie des Parapluies C’était encore une fois l’une des séries les plus regardées sur Netflix, même si, à vrai dire, les fans veulent en savoir plus. C’est que la fin de la troisième saison et les scènes post-crédits du dernier épisode ont laissé tout le monde en redemander. Cependant, il convient de noter que depuis la production, il n’y a toujours pas eu de confirmation de renouvellement.

Cependant, le créateur de L’Académie des Parapluies Il a déjà confirmé qu’il avait des plans pour la création d’une suite. « Ils ne nous ont pas encore renouvelés, je croise les doigts pour qu’ils le fassent. Mais je sais que la saison quatre est déjà dans ma tête. J’ai déjà noté le début, le milieu et la fin des nouveaux épisodes», a-t-il commencé à expliquer avant Le journaliste hollywoodien. Puis, il est allé plus loin et a ajouté: «Quand j’ai commencé à écrire la série, j’étais sûr que ce serait quatre saisons.”.

De même, Steve Blackman, qui a écrit L’Académie des Parapluies, a précisé que la quatrième édition aura la même montée d’adrénaline que les autres. « J’ai un bon pressentiment que la saison quatre va arriver et si c’est le cas, elle devra être tout aussi folle que les autres.« , il expliqua. De plus, il a déclaré qu’il aimait voir comment ses personnages sont devenus si puissants dans l’industrie.

Quoi qu’il en soit, pour que son souhait que la quatrième saison se réalise, la confirmation officielle manque toujours. Netflix attend généralement un mois pour renouveler les émissions, mais lorsqu’elles deviennent rapidement des succès, cela se fait instantanément. Autrement dit, pour apprendre de nouvelles nouvelles sur cette bande, la plateforme doit continuer à évaluer les statistiques.

