The Umbrella Academy: ce sont les acteurs de la Sparrow Academy

La deuxième saison de ‘Umbrella Academy’ C’était l’une des productions les plus vues de 2020 sur le service de streaming Netflix, avec un total de 45 millions de vues. Le nouvel opus est arrivé le 31 juillet et s’est rapidement positionné comme l’un des plus grands succès de la plateforme de l’année. Début novembre, une bonne nouvelle est arrivée pour les fans: ils ont confirmé la saison 3.

Là, ils ont confirmé que le tournage débutera en février. Nous sommes à quelques jours du retour du casting sur le plateau, mais Netflix a offert un nouveau cadeau à ses fans, à travers ses comptes officiels sur différents réseaux sociaux: ce lundi ils ont présenté l’identité des acteurs qui feront partie de la ‘Sparrow Academy’.

Vous vous souvenez sûrement de la fin du saison 2, quand le spectacle nous présente une nouvelle académie de super-héros, mais on ne voit que leurs silhouettes. Dans un communiqué de presse, Netflix publié qui seront les membres de cette nouvelle équipe. Consultez l’annonce officielle!

+ Les acteurs de la Sparrow Academy:

Sous la devise: « Les Sparrows arrivent dans la saison 3 », la plateforme a annoncé le casting. En plus de Justin H. Min, qui reviendra sous le nom de Ben, sera: Justin Cornwell (Marcus), Britne Oldford (Fei), Genèse Rodriguez (Sloane), Cazzie David (Jayme), Jake Epstein (Alphonso) et Christophe, un cube télékinésique flottant qui peut rendre une pièce froide et provoquer une peur paralysante sans trop d’avertissement.

+ Quand aura lieu la troisième saison de The Umbrella Academy?

Pour le moment Netflix n’a donné aucune date officielle pour son lancement, on sait seulement que son tournage commencera en février, comme nous l’avons mentionné. Cependant, si les estimations sont vraies, les nouveaux chapitres seront prêts à être diffusés en Mai 2022.