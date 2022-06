The Thing de John Carpenter arrive dans le top 10 du box-office lors de la réédition du 40e anniversaire

Avec Kate Bush dans les charts de singles, des grèves se produisent au Royaume-Uni et Pistolet supérieur en plein essor dans les cinémas, beaucoup de gens ont commencé à se demander si nous n’avons pas tous été renvoyés dans les années 80. Bien que cela ne soit probablement pas une mauvaise chose à bien des égards, un autre succès nostalgique est venu sous la forme d’une réédition du 40e anniversaire de l’horreur classique de John Carpenter. La chosequi a réussi à battre la concurrence pour revendiquer une place dans le Top 10 au box-office.

Fathom Events a sorti le film dans un peu plus de 700 cinémas à travers les États-Unis dimanche dernier, et malgré un certain nombre de problèmes qui affligent la projection et sa sortie dimanche, le film a réussi à récolter 500 000 € pour entrer dans le classement à la 9e place. Avec seulement deux projections disponibles, il y avait beaucoup de fans du film qui voulaient le voir sur grand écran, mais pour ceux qui assistaient à la représentation du dimanche, il y avait quelques plaintes techniques qui ont obligé Fathom Events à présenter des excuses aux cinéphiles.

FILM VIDÉO DU JOUR

Selon Variété, une deuxième projection mercredi a réussi à trier les problèmes qui ont tourmenté la projection initiale, qui a été présentée dans un rapport d’aspect qui signifiait que près d’un tiers du film n’était pas à l’écran, avec des moments importants perdus, et en plus de nombreuses plaintes concernant l’ensemble la qualité de l’image étant également notée. Lorsque le film est arrivé pour sa deuxième projection, cela avait été rectifié et le mouvement était revenu à son format d’écran large 2,35: 1 d’origine.

The Thing est considéré comme l’un des meilleurs remakes de tous les temps

Images universelles

Bien que certaines personnes ignorent que la version de John Carpenter de La chose est un remake, l’histoire sanglante et troublante du réalisateur d’une équipe de recherche systématiquement prise en charge par une entité qui déforme leurs corps et les transforme en monstres grotesques est basée sur la nouvelle Qui va là? par John W. Campbell Jr. La même histoire a servi de base au film de 1951 La chose d’un autre mondebien que la version de Carpenter ait repoussé beaucoup plus de limites avec les effets spéciaux, et soit l’adaptation la plus fidèle des deux.

Alors que La chose n’a pas été très bien accueilli à l’époque, les critiques réagissant principalement négativement au film, il est non seulement devenu l’un des films les plus connus de Carpenter, mais est également devenu l’un des rares à avoir vu les opinions critiques changer au fil des ans. Maintenant âgé de 40 ans, les effets du film tiennent pour la plupart grâce à sa praticité, et le film peut toujours livrer ses moments de retournement d’estomac quatre décennies plus tard, même si ce genre de chose est beaucoup plus normalisé par des gens comme The Walking Dead, Les Garçons, et Jeu des trônes à la télé.

Alors que La chose a reçu un film préquel en 2011, qui est arrivé sous le même titre et a servi de fil conducteur au film de 1982, il y avait beaucoup de critiques négatives autour du film, et il était principalement comparé au film original de Carpenter, qui n’allait jamais bien finir. Dans l’ensemble cependant, La chose est un film qui, à 40 ans, est plus emblématique que jamais, et sa position au box-office n’a fait que prouver ce point.