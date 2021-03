The Suicide Squad: Sylvester Stallone est le roi Shark et vous ne l’avez pas réalisé

La brigade suicide



il approche lentement de sa première tant attendue. Le film de



James Gun



derniers détails et ce vendredi une spectaculaire bande-annonce officielle a été créée. Le lancement a suscité toutes sortes de réactions et parmi elles se démarque le chiffre de



Requin roi



. Non seulement pour ses scènes incroyables, mais pour avoir entendu pour la première fois la voix de son impressionnant doubleur: Sylvester Stallone. Faites attention et épinglez vos oreilles!

L’inclusion de l’acteur emblématique avait été confirmée en novembre dernier lorsque l’interprète de Rocky lui-même l’avait annoncé sur ses réseaux.





« Travailler avec cet incroyable réalisateur sur ce projet incroyable a fait de cette année une année incroyable. Je suis un homme très chanceux d’être entouré de tant de talents.





« Il a déclaré pour montrer sa joie de rejoindre le projet.

Cependant, il fallait savoir quel personnage il allait jouer et le même artiste de 74 ans l’a prévenu ce vendredi.





« Au cas où vous vous demanderiez qui est ce requin … Sylvester Stallone »





Gun a posté avant le tweet de la star. La nouvelle est venue après



King Shark reçoit beaucoup de regards après la sortie de la bande-annonce.



Les scènes avec des effets spéciaux sont rapidement devenues virales.

The Suicide Squad sera la quatrième production où Stallone mettra son doublage



. En 1998, il a exprimé Weaver dans le film



Antz



, en 2011 c’était Joe le lion dans la bande



Gardien de zoo



et en 2016, il a joué le Bullet Man dans le film intitulé



Craquelins animaux



. Le film DC signifiera son retour à l’écran de



Rambo: dernier sang en 2019.



L’incorporation du prestigieux acteur en tant que King Shark a été très bien accueillie par le public et même de nombreux fans ne s’en sont pas rendu compte lorsqu’ils ont vu la bande-annonce pour la première fois.



Qui est King Shark?



C’est un super-vilain qui est apparu dans la bande dessinée depuis 1994 et dont les capacités sont: force, vitesse, résistance, durabilité, invulnérabilité, longévité et résistance à la télépathie.

