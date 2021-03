«  The Suicide Squad  » sera «  beau et fou  », selon l’acteur

Quelque chose qui a suscité une grande curiosité parmi les fans de Bandes dessinées DC a été la nouvelle vision derrière « La brigade suicide« , et ce n’est pas pour moins. Après tout, James Gunn est reconnu comme l’un des cinéastes les plus remarquables du genre super-héros grâce à ses adaptations de « gardiens de la Galaxie».

Gunn fera maintenant ses débuts dans le de Warner Bros avec un film qui promet d’être un redémarrage total du film de 2016 réalisé par David Hier. Sauf le retour de quelques chanceux, ce film présentera une nouvelle gamme de super-vilains qui feront de grands efforts pour réduire leurs peines de prison.

L’un de ces nouveaux membres est l’acteur David Dastmalchian, qui joue « Polka-Dot Man » dans le film, un personnage qu’il est très susceptible de reprendre dans la série « Peacemaker » avec John Cena pour HBO Max. Récemment, Dastmalchian a exprimé quelques impressions sur le résultat final du film.

«C’est un bel esprit, tordu, complexe, plein d’amour, sombre, fou, en d’autres termes brillant. Je suis très reconnaissant de faire partie de quelque chose dont j’ai rêvé. La bande-annonce «The Suicide Squad» de James Gunn est sortie et j’ai hâte de voir le film entier avec vous tous dans les salles », a écrit Dastmalchian dans un post Instagram.

Parmi les personnes qui ont commenté la publication, celle de Jason Momoa, interprète de Aquaman dans l’univers DC, commentant « Je suis si heureux pour toi, mon frère. » L’acteur a également partagé sur ses réseaux sociaux l’affiche individuelle de son personnage, qui serait accueillie avec émotion par ses collègues acteurs du film.

« The Suicide Squad » mettra en vedette les retours très attendus de Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney et Viola Davis. Joaquin Cosío, Pete Davidson, Taika Waititi (dans un rôle encore inconnu), Idris Elba, John Cena et la participation spéciale de Sylvester Stallone, qui a prêté sa voix à «King Shark». Le film sortira en salles et dans le catalogue HBO Max le 6 août.