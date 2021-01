The Suicide Squad est classé R confirme le réalisateur James Gunn

Maintenant que Wonder Woman 1984 a publié des critiques mitigées et un passage au box-office en sourdine, le prochain grand espoir du DCEU est le prochain de James Gunn La brigade suicide. Malgré la présence d’un casting de personnages obscurs de DC Comics, les fans attendent avec impatience le chaos que l’équipe de super-vilains de Gunn déclenchera à l’écran. Lorsqu’un fan sur Twitter a récemment exprimé l’espoir que La brigade suicide resterait fidèle à ses racines en mettant en vedette une violence graphique et sanglante, Gunn a confirmé la cote R de son film.

Oui, il est classé R. – James Gunn (@JamesGunn) 31 décembre 2020

« Oui, il est noté R. »

Dans les bandes dessinées, le Suicide Squad est un gang de méchants et d’anti-héros que le gouvernement utilise parfois pour accomplir des missions clandestines en échange de la libération des membres de leur peine de prison. La précédente tentative de live-action Suicide Squad qui est sorti en 2016 a été critiqué, et les fans espèrent James Gunn sera en mesure de transformer la franchise.

De son côté, le cinéaste semble extrêmement enthousiasmé par le film qu’il réalise. Gunn avait précédemment révélé qu’il avait son choix parmi tous les films DCEU qu’il voudrait réaliser, y compris le prochain. Superman film. Gunn a choisi de redémarrer Suicide Squad à cause de son amour pour les bandes dessinées. Dans un Q&A publié pendant DC FanDome, Gunn avait déclaré que faire La brigade suicide a été la plus grande et la meilleure expérience de sa vie.

« Ce sera différent de n’importe quel film de super-héros jamais réalisé. C’est de loin le plus grand film que j’ai jamais réalisé. Ce fut vraiment le voyage le plus grand et le plus excitant de ma vie en faisant ce film … Je dirai que nous en avons autant d’explosions et de crashs dans ce film que dans n’importe quel film, jamais. En fait, le gars qui a fait tous nos effets spéciaux sur ce film, Dan Sudick, qui a fait presque tous les films Marvel … dit qu’il y a plus d’effets dans ce film que tous ces films qu’il a réalisés combinés. «

WarnerMedia semble également avoir une grande confiance dans le projet sous Gunn, et ils ont déjà allumé une série dérivée basée sur Peacemaker, joué par John Cena, qui apparaîtra initialement dans La brigade suicide. Espérons que Gunn sera en mesure de faire pour le DCEU ce qu’il a déjà fait pour le MCU en créant une franchise à succès basée sur des personnages de bandes dessinées obscurs.

Écrit et réalisé par James Gunn, La brigade suicide comprend une distribution d’ensemble composée de Viola Davis comme Amanda Waller, Joel Kinnaman comme Rick Flag, Michael Rooker comme Savant, Flula Borg comme Javelin, David Dastmalchian comme Polka-Dot Man, Margot Robbie comme Harley Quinn, Daniela Melchior comme Ratcatcher 2, Idris Elba comme Bloodsport, Mayling NG comme Mongal, Peter Capaldi comme The Thinker, Alice Braga comme Solsoria, Steve Agee comme King Shark, Pete Davidson comme Blackguard, Nathan Fillion comme TDK, Sean Gunn comme Weasel, Jai Courtney comme Captain Boomerang, John Cena comme Peacemaker , Taika Waititi et Storm Reid. Le film devrait être diffusé sur HBO car il sortira également en salles le 6 août 2021.

