« The Squid Game » : les promesses de Netflix pour le réalisateur de faire la saison 2

Après Hwang Dong-hyuk, le créateur de «Le jeu du calmar« ( » Squid Game « en anglais), a avoué qu’il n’envisageait pas une deuxième saison en raison de l’épuisement du travail sur le premier opus, Netflix a parlé de ses intentions de poursuivre la série sud-coréenne à succès qui est en route pour devenir le plus regardé sur la plateforme de streaming, détrônant « Bridgerton ».

En conversation avec Variety, Hwang Dong-hyuk a révélé qu’il n’était pas convaincu de développer une nouvelle saison de « Le jeu du calmar”, Même si, après avoir expliqué ses raisons, il a laissé ouverte la possibilité de changer d’avis à l’avenir.

« Écrire ‘Le jeu du calmar« C’était plus difficile que d’habitude pour moi, car c’était une série, pas un film. Il m’a fallu six mois pour écrire et réécrire les deux premiers épisodes… Je n’ai pas de plans bien élaborés pour ‘The Squid Game 2’. C’est assez épuisant d’y penser », a-t-il déclaré.

La première saison de « The Squid Game » a laissé plusieurs mystères non résolus (Photo: Netflix)

NETFLIX PROMET À DONG-HYUK DE FAIRE « THE SQUID GAME 2 »

Même si les premiers mots de Hwang Dong-hyuk ne sont pas très encourageants, il ne fait aucun doute que Netflix est intéressé à renouveler la série de survie pour une deuxième saison.

Même le directeur de la télévision mondiale de la plateforme de streaming, Bela Bajaria, a confirmé à Vulture qu’ils allaient se mettre au service de Hwang, qui est maintenant plongé dans « un film et d’autres choses sur lesquelles il travaille ».

Selon la directive de Netflix, ils savent que le créateur aimerait avoir d’autres scénaristes pour commencer un nouvel épisode, donc à partir de la plate-forme, ils « essayent de trouver la bonne structure pour lui ».

Directeur de « Le jeu du calmar« N’a pas exclu la possibilité de reprendre le projet à un moment donné. « Si je devais le faire, je ne le ferais certainement pas seul. J’envisagerais de faire appel à une équipe de rédaction et je voudrais plusieurs réalisateurs expérimentés », a-t-il déclaré.