« The Squid Game » aura-t-il la saison 2 sur Netflix ?

Ecrit et réalisé par Hwang Dong-hyuk, « Squid Game » est une série sud-coréenne de Netflix qui raconte l’histoire d’un groupe de personnes aux prises avec des problèmes financiers qui risquent leur vie dans un mystérieux jeu de survie dans l’espoir de remporter le gros lot. Ce qui commence comme un concours aléatoire se transforme rapidement en un combat terrifiant et effrayant.

L’un des joueurs est Gi-hun, un homme qui a perdu son travail et sa famille, accepte de jouer le jeu pour rembourser ses dettes et tenter de récupérer sa fille avant que sa femme ne l’emmène aux États-Unis.

La série mettant en vedette Lee Jung-jae, Park Hae-soo et Wi Ha-joon compte neuf chapitres, dont la première a eu lieu en Netflix uniquement le vendredi 17 septembre 2021, mais les utilisateurs de la plateforme de streaming demandent déjà une deuxième saison.

« THE SQUID GAME » AURA-T-IL LA SAISON 2 ?

Jusqu’à présent, ni les producteurs ni Netflix Ils n’ont fait aucune annonce sur l’avenir de la série sud-coréenne, mais apparemment dans le dernier chapitre, il est possible que « Le jeu du calmarObtenez un nouveau lot d’épisodes.

Bien que tout dépendra de la réponse du public et des critiques. De plus, il est important de considérer que Dong-hyuk a mis une décennie pour façonner son histoire et la porter sur les écrans.

Si une deuxième saison est confirmée, elle pourrait suivre Gi-hun, qui a désobéi au dernier ordre et n’est pas monté dans l’avion. Il pourrait également se concentrer sur les survivants du premier jeu ou montrer un nouveau groupe de joueurs prêts à se battre pour leur survie.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, ce qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et malgré le fait de ne pas partager ces chiffres, ceux-ci peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’une série.

Qui sont derrière le jeu ? (Photo : Le jeu de calmar / Netflix)

QUAND SORTIE LA SAISON 2 DE « THE SQUID GAME » ?

Oui Netflix renouveler « Le jeu du calmar« Pour une deuxième saison, le plus probable est que les nouveaux épisodes sortiront fin 2022 voire 2023, étant donné que le créateur a mis dix ans à façonner le premier opus.