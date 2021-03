The Sinner Saison 4: distribution, date de sortie, intrigue et plus encore !!!

The Wild Beer Co Wild Beer Fruitbooter - Bouteilles De Bière 33 Cl - The Wild Beer Co - Saveur Bière

De la framboise, du poivre rose et encore de la framboise, c'est ce que représente Fruitbooter, une bière fruitée de la brasserie anglaise The Wild Beer. Cette bière de saison est vieillie en foudre de chêne puis maturée avec plus d'une tonne de framboises anglaises. Epicée, acide et fruitée, elle se dévoile