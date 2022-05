The Sandman: Netflix a présenté un nouveau regard sur Gwendoline Christie en tant que Lucifer

Netflix

Netflix a présenté ce lundi une nouvelle bande-annonce pour The Sandman, avec une première apparition en live-action de Lucifer, sous l’interprétation de Gwendoline Christie.

©NetflixThe Sandman: Netflix a présenté un nouveau regard sur Gwendoline Christie en tant que Lucifer.

L’homme de sable est l’une des séries les plus attendues par les abonnés du service de streaming Netflix, après une première présentation lors de l’événement TUDUM en septembre dernier. Ce lundi, la plateforme a publié une vidéo pour promouvoir le prochain Semaine Geek 2022 et on a vu pour la première fois Gwendoline Christie joue Lucifer. Ne la perd pas!

Le personnage est devenu l’un des plus populaires à la télévision ces derniers temps, après l’émission mettant en vedette Tom Ellis qui s’est terminée en 2021 avec six saisons. Lorsque Lucifer a été annoncé dans l’adaptation comique de Neil Gamanon croyait que l’acteur allait revenir, mais ils ont expliqué que les intentions des deux productions s’éloignaient, donc ils ne pouvaient pas partager un univers.

+Gwendoline Christie dans le rôle de Lucifer dans The Sandman

En janvier de l’année dernière, la plateforme a présenté Gwendoline sur les réseaux sociaux et a été accueillie positivement, après les bons souvenirs qu’elle a laissés en jouant Brienne de Tarth dans Le Trône de Fer. Enfin, ce lundi, il a été annoncé un nouvel aperçu d’elle en tant que Lucifer dans un court extrait de L’homme de sable. Tu peux le voir ici!

Dans la vidéo, christie est caractérisé comme le personnage dans une rencontre avec rêveinterpreté par Tom Sturridge. Il s’agit de la deuxième avancée officielle de la série, après ce qui a été présenté précédemment, mais Des détails plus importants devraient être révélés dans la semaine du 6 au 10 juin lors de la Netflix Geeked Week.comme sa date de sortie.

Pour le moment, le synopsis officiel présenté est le suivant : « ‘The Sandman’ est une mosaïque de mythes modernes et de dark fantasy dans laquelle la fiction contemporaine, le drame historique et la légende s’entremêlent de manière transparente. La série examine les lieux et les personnes affectées par Morpheus, le roi des rêves, alors qu’il tente de réparer les défauts et erreurs qu’il a commises tout au long de son inconcevable longue existence, tant au niveau cosmique qu’humain ».

