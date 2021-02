The Sandman de Netflix jettera un nouveau créateur de Constantine Hints Neil Gaimon

Suite à l’annonce du casting principal pour la prochaine adaptation de Netflix de Neil Gaiman L’homme de sable, l’auteur a tease le casting imminent d’un personnage bien-aimé de DC, John Constantine. Répondre à un fan qui semblait avoir un problème avec L’homme de sable série refondant des rôles tels que Lucifer, Gaiman a fortement fait allusion à l’émission mettant en vedette l’enquêteur paranormal préféré des fans.

« Vous ne pouvez pas passer de la série télévisée Lucifer à Sandman # 3 ou même à Saison of Mists. Et nous n’avons pas encore annoncé le casting de Constantine. »

Bien que Neil Gaiman ne suggère pas qui jouera Constantin dans L’homme de sable, son commentaire suggère certainement que le personnage jouera un rôle dans la série, un peu comme il le fait dans la bande dessinée. Alors que les fans du personnage répondaient à des rapports incorrects qui réclamaient Kingsman: les services secrets la star Taron Egerton jouerait Constantin dans la série Netflix (il a joué John Constantine dans la récente adaptation Audible de L’homme de sable), de nombreux fans espèrent que Matt Ryan reprendra le rôle. Ryan a construit un fan dédié après avoir joué Constantine grâce à son rôle central dans NBC’s Constantin séries. Il a depuis joué le personnage dans le plus large Arrowverse et a fourni des voix pour Constantine pour plusieurs sorties animées de DC.

John Constantine n’est pas le seul personnage familier de DC à figurer dans L’homme de sable, avec Doctor Destiny, Mister Miracle et Martian Manhunter apparaissant tous dans le premier arc de la série de bandes dessinées, bien qu’il soit peu probable qu’ils apparaîtront tous dans l’émission Netflix. Pourtant, cela ressemble à Constantin certainement, et il sera intéressant de voir si la pièce est refondue ou non. Qui sait, ça pourrait même finir par être Keanu Reeves …

Netflix a récemment annoncé le casting principal de leur prochaine adaptation en direct de la série de bandes dessinées de Neil Gaiman L’homme de sable, avec l’annonce confirmant la rumeur de longue date selon laquelle Loin de la foule déchainée La star Tom Sturridge jouera le rôle principal, Dream, the Lord of the Dreaming.

Gwendoline Christie (Le Trône de Fer) jouera le rôle de Lucifer, Ruler of Hell, avec Vivienne Acheampong (Les sorcières) en tant que Lucienne, bibliothécaire en chef et gardienne de confiance du royaume de Dream. Charles Dance (Parc Gosford, Le Trône de Fer) incarnera Roderick Burgess, Charlatan, maître chanteur et magicien, aux côtés d’Asim Chaudhry (Les gens ne font rien) comme Abel et Sanjeev Bhaskar (Hier) comme Caïn, la première victime et le premier prédateur, résidents et fidèles sujets du royaume des rêves. Logan La star Boyd Holbrook jouera le rôle de The Corinthian, un cauchemar échappé qui souhaite goûter à tout ce que le monde a en réserve, avec le personnage susceptible d’être le principal antagoniste.

«Au cours des trente-trois dernières années, les personnages de Sandman ont respiré, se sont promenés et ont parlé dans ma tête. Je suis incroyablement heureux que maintenant, enfin, ils sortent de ma tête et deviennent réalité. J’ai hâte jusqu’à ce que les gens puissent voir ce que nous avons vu en tant que Dream et que les autres prennent chair, et que la chair appartient à certains des meilleurs acteurs. C’est étonnant, et je suis tellement reconnaissant aux acteurs et à tous les collaborateurs de The Sandman – Netflix, Warner Bros., DC, à Allan Heinberg et David Goyer, et aux légions d’artisans et de génies de la série – pour avoir concrétisé le plus fou de tous mes rêves « , a déclaré Neil Gaiman dans une déclaration aujourd’hui qui a été incluse dans le communiqué de presse officiel de Netflix annonçant le casting.

L’homme de sable est une série de dark fantasy que Netflix décrit comme: « Un riche mélange de mythe moderne et de dark fantasy dans lequel la fiction contemporaine, le drame historique et la légende sont parfaitement imbriqués, The Sandman suit les personnes et les lieux affectés par Morpheus, le roi des rêves, alors qu’il répare les erreurs cosmiques – et humaines – qu’il a faites au cours de sa vaste existence. » Pas de date de première pour L’homme de sable a encore été annoncé par Netflix. Cela nous vient grâce à Compte Twitter officiel de Neil Gaiman.

