The Rock prend le trône dans New Black Adam Poster

Black Adam prend le trône dans la dernière affiche de la sortie DC du mois prochain, Adam noir. Mettant en vedette Dwayne The Rock Johnson en tant qu’anti-héros titulaire, l’acteur lui-même a partagé l’affiche via les réseaux sociaux, avertissant que « Le temps des héros est révolu » avant de promettre que, dans un mois seulement, « La nouvelle ère de l’univers DC commence ». Vous pouvez consulter la dernière affiche pour Adam noir dessous.





Après près de cinq mille ans d’emprisonnement, Adam noir, un anti-héros de l’ancienne ville de Kahndaq, se déchaîne dans les temps modernes. Ses tactiques brutales et sa voie de justice attirent l’attention de la Justice Society of America, qui tente d’arrêter son saccage, lui apprend à être un héros plus qu’un méchant et doit faire équipe pour arrêter une force plus puissante qu’Adam lui-même.

Aux côtés de Johnson comme Adam noirle film présentera au public la Justice Society of America, une équipe de super-héros composée d’Aldis Hodge dans Carter Hall AKA Hawkman, Noah Centineo dans Albert « Al » Rothstein AKA Atom Smasher, Quintessa Swindell dans Maxine Hunkel AKA Cyclone et Pierce Brosnan comme Kent Nelson AKA Doctor Fate. Adam noir met également en vedette Sarah Shahi, Marwan Kenzari, Mohammed Amer, Viola Davis, James Cusati-Moyer et Uli Latukefu.





The Rock a de grands projets pour Black Adam sur grand écran

Dwayne Johnson attend depuis longtemps (peut-être même trop longtemps ?) Adam noir au grand écran. Et il a de grands projets pour l’avenir du personnage. « Je suis à 100% engagé non seulement dans Black Adam, mais aussi dans l’expansion de l’univers Black Adam, l’univers DC », a déclaré l’acteur, révélant qu’il souhaitait que le personnage se diversifie tout en faisant partie de l’univers cinématographique DC. « J’entends les fans, nous le faisons tous, et je prends tout ce qu’ils mettent. Ça ne me dépasse pas, ça ne passe pas par ces gars-là [producer Hiram Garcia, producer Beau Flynn, director Jaume Collet-Serra]. C’est le début, espérons-le, croisons les doigts, d’une très longue route de narration selon laquelle Black Adam est maintenant le carburéacteur d’ancrage qui poussera et pressera cet univers. »

Dans cet esprit, les fans s’attendent à voir Adam noir rencontrer d’autres personnages à l’écran, comme Shazam, Superman, et Wonder Woman étant parmi les meilleurs choix. Mais, alors que Johnson est conscient de ces espoirs, il prévoit de construire une sous-franchise entière autour de Adam noir.

« Le but est vraiment d’élargir l’univers, d’introduire de nouveaux personnages et des spin-offs, et d’être vraiment stratégique sur le plan », a ajouté Johnson depuis. « Nous avons quelques idées sur les personnages auxquels les gens vont vraiment réagir. dans Black Adam, et donc nous pensons déjà à: ‘Commençons à penser à ce film, et à quoi ce film ressemble pour eux.' »

Réalisé par Jaume Collet-Serra et écrit par Adam Sztykiel, Rory Haines et Sohrab Noshirvani, Adam noir est prévu pour être publié aux États-Unis le 21 octobre 2022 par Warner Bros. Pictures.