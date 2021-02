The Rock pourrait unifier l’Amérique en tant que président des États-Unis, déclare The Undertaker

La légende de la WWE, de son vrai nom Mark William Calaway, dit que son ancien ennemi a le charisme et l’esprit d’amener des gens avec lui.

Et s’adressant à TMZ, l’Undertaker a déclaré qu’il le soutiendrait complètement s’il choisissait de le faire.

L’homme de 55 ans a déclaré: « Cet homme travaille sa queue et il plonge de tout son cœur dans tout ce qu’il fait et s’il pense qu’il veut faire de la politique , tu sais quoi? Je pense qu’il le fera. fais le. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Johnson, 48 ans, pourrait aider le pays à guérir après ces derniers mois et années de division, l’ancien lutteur a déclaré: « Je pense que oui. Il est si charmant, il est si spirituel, je pense qu’il peut être l’unificateur que les gens sont à la recherche de.

« Je sais qu’il a le charisme. Peut-être que tout ce qu’il faudrait serait un sourcil, et il regarderait à gauche, lèverait le sourcil. Regarde à droite, haussa un sourcil et frappa ‘les avec’ le coude du peuple. «

Il a ajouté: « Je ne connais pas l’homme, il y a tellement de possibilités et si c’est ce qu’il choisit de faire, je soutiendrai sans réserve ses efforts pour le faire. »

S’adressant à USA Today plus tôt cette année, Johnson a confirmé qu’il serait prêt à prendre un coup de pied au bureau ovale.

«Vraiment, je veux dire cela, et je ne suis en aucune façon désinvolte avec ma réponse.

« Cela dépendrait des gens … Alors j’attendrais, et j’écouterais. J’aurais mon doigt sur le pouls, mon oreille au sol. »

En 2017, il a dit Le spectacle Ellen DeGeneres il «envisageait sérieusement» de se proposer pour le poste le plus élevé.

«Il y avait un réel sentiment de sérieux, qui m’a fait rentrer chez moi et penser: ‘Laissez-moi vraiment repenser ma réponse et assurez-vous que je donne une réponse qui est véridique et respectueuse.’