The Rings of Power : la saison 2 se concentrera sur le développement de Sauron

La série Amazon Prime Video, »Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » a clôturé sa première saison. Le dernier épisode de la série la plus chère de l’histoire a répondu à la question que se posent de nombreux fans : qui est Sauron ? La réponse à la question a été donnée dans l’épisode 8, laissant voir que Halbrand, interprété par charlie vickersétait en fait le Seigneur des Ténèbres déguisé.

De nombreux fans ont été enchantés par Halbrand avec sa rébellion et cette attitude anti-héros qu’il a présentée, pour laquelle beaucoup ont été surpris qu’il soit en fait Sauron, il a même trompé Galadriel dans l’histoire de la série, alors il a fait du bon travail en passant inaperçu. Bien que les détails de la deuxième saison de « The Rings of Power » n’aient pas été confirmés, Vickers a déclaré qu’il se concentrerait sur le développement de Sauron en tant que Seigneur des Ténèbres.

« Nous savons que Sauron prend différentes formes à cette époque », a déclaré l’acteur. » Tout ce que je peux dire, c’est peut-être à cela. Peut-être ferons-nous ces choses. Je suis incroyablement excité de l’explorer en faisant ces choses que nous savons qu’il fait. Il a beaucoup de bagues à faire, et il peut aller à Númenor et orchestrer la chute de Númenor. »

La dernière fois que nous avons vu Sauron au sein de la franchise »Le Seigneur des Anneaux », c’était alors qu’il se rendait au Mont Doom au pays du Mordor, il sera donc intéressant de voir comment s’est déroulée sa montée en puissance la saison prochaine. Galadriel aura sûrement un rôle important auprès du Seigneur de Barad-dûr pour sa tromperie.

Cependant, même si c’était une sacrée surprise pour son personnage, l’actrice qui interprète la reine des elfes savait d’avance que Vickers était Sauron. « Ensuite, j’ai découvert que Charlie avait découvert que je jouais à Sauron, et ils m’ont dit que nous tournions nos parties de Númenor », a-t-il déclaré. Morfydd Clark, qui joue Galadriel dans la série. « Mais ils ne nous ont donné l’épisode huit que trop tard. »

Avec la deuxième saison qui commence ses enregistrements, il semble que les showrunners aient un plan vraiment précis, puisqu’il a déjà été confirmé que »The Rings of Power » aura un total de cinq saisons, il reste donc encore un long chemin à parcourir allez connaître la fin de cette histoire.

»Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » est disponible sur la plateforme de streaming Prime Video.