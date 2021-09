The Queen’s Gambit : le réalisateur exclut une deuxième saison

Netflix a connu une excellente séquence de succès avec le lancement de sa série originale. L’une des productions les plus vues de 2020, qui s’est même classée parmi les favorites de cette saison de récompenses, était « The Queen’s Gambit », une mini-série inspirée du livre du même titre publié en 1983 par Walter Tevis.

La production raconte l’histoire de Beth Harmon (interprétée par Anya Taylor-Joy), une jeune orpheline qui dès son plus jeune âge s’est révélée être une prodige des échecs, un monde dans lequel elle essaie d’exceller à tout prix tout en faisant face à une forte dépendance à l’égard drogues et alcool.

Netflix a conservé son cadre d’origine dans la série dans les années 1950 et 1960, avec les performances de Harry Melling et Thomas Brodie-Sangster dans sa distribution, en plus d’avoir une reconnaissance exceptionnelle dans la récente édition des Emmy Awards dans les catégories du « Meilleur Réalisation d’une série limitée », qui a été présentée à son showrunner, Scott Frank.

« The Queen’s Gambit » serait également reconnu comme la « Meilleure série limitée » de 2020, une distinction qui a servi de preuve de sa grande qualité de narration. Cependant, son grand succès auprès du public et de la critique a généré quelques rumeurs sur la possibilité que Netflix puisse présenter un intérêt pour étendre son histoire avec une deuxième saison.

Cependant, ce serait grâce à une récente conversation avec Deadline dans laquelle le gagnant des Emmy a apaisé tout désir de voir une deuxième saison de « The Queen’s Gambit ». S’excusant à l’avance d’avoir blessé quelqu’un avec ses propos, Scott Frank pense avoir déjà raconté l’histoire que la production voulait partager.

« Désolé de décevoir quelqu’un, mais non. J’ai l’impression qu’on a raconté l’histoire qu’on voulait raconter, et ça m’inquiète, qu’on le dise autrement, ça me terrifie que si on essaie d’en dire plus, on puisse ruiner ce qu’on a déjà dit », a déclaré Frank, anticipant que le l’histoire de Beth Harmon a atteint sa fin finale. .

Scott Frank ne semble pas le seul à avoir une pensée similaire. Après avoir surpris les téléspectateurs avec « Watchmen », une série présentée sur le signal HBO, Damon Lindelof, showrunner de la production, est resté réticent à revenir dans le monde inspiré du roman graphique d’Alan Moore à moins d’avoir une très bonne idée. Même dans sa nomination aux Emmy Awards, la production est tombée dans la catégorie « Série limitée ».