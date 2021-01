« The queen of flow »: saison 2, à risque pour COVID-19?

« La reine du flow« Est devenu un succès international, et il n’est donc pas surprenant que la série, mettant en vedette Carolina Ramirez, Carlos Torres et Andrés Sandoval, a été renouvelé pour une deuxième saison il y a quelques années, qui sera publiée par Caracol Televisión et par Netflix.

Au début, les enregistrements de la deuxième saison ont été retardés par motifs internes, mais alors la pandémie de coronavirus (COVID-19) forcé la production de Netflix et Escargot commencez vos enregistrements à début 2021, les images de l’enregistrement étant partagées par ses acteurs et membres de la production.

Comme vous vous en souvenez, après avoir fait une grande première dans votre pays d’origine La Colombie, la série a atteint le plateforme de streaming pour le reste du monde, récoltant également une grande popularité auprès du public du monde entier. Par conséquent, la deuxième partie est attendue par de nombreux fans qui veulent savoir ce qu’il adviendra de Yeimi montoya dans le futur.

Malheureusement, alors que la pandémie de coronavirus, les acteurs et les téléspectateurs craignent que le tournage ne se poursuive et que la première de la deuxième saison de « La reine du flow». Qu’ont dit les acteurs du programme? Ici, nous vous disons.

LA SAISON 2 DE «LA REINE DU FLUX» SERA-T-ELLE RETARDÉE À CAUSE DU CORONAVIRUS?

Yeimy a décidé de pardonner à Charly et de se libérer de la haine qu’il ressentait pour lui (Photo: Caracol Televisión)

Malheureusement, à ce jour, un jour précis n’a pas été confirmé pour la première du saison 2 de « La reine du flow». En effet, les enregistrements sont toujours en cours, le 16 janvier 2021 et pas Télévision Caracol ni Netflix ils en ont parlé.

Maintenant si le Drame colombien suit le même système que la première saison, la série comportera de nombreux moments de fête dans soirées, discothèques et scènes où des musiciens et des chanteurs se produiront. Ceci, compte tenu du contexte actuel de la pandémie, ce serait très difficile dans le monde réel.

Pour cette raison, les scénaristes de plusieurs séries ont adapté leur programmes pour maintenir les mêmes conditions de distanciation sociale qu’il coronavirus demandes, mais ce n’est pas le cas de «La reine du flow». Dans son monde fictif, il n’y a pas de coronavirus, donc les enregistrements ont dû comporter des mesures de sécurité extrêmes contre la maladie.

Yeimy Montoya a eu une grande amitié avec Charly Flow dans son enfance, mais tout a changé à la fin de la première partie (Photo: Caracol)

Mais ce n’est pas tout. La souche virale Il a évolué dans diverses parties du monde et une nouvelle vague a été signalée. Dans cet esprit, même le protagoniste Carolina Ramírez a présenté vos préoccupations dans votre Instagram personnel, révélant à quoi ressemblerait son personnage dans la deuxième saison de la série et les mois jusqu’à la fin du tournage:

« J’ai aussi hâte comme vous de pouvoir vous présenter Yeimy de cette saison; Il suffit de croiser les doigts pour que cette nouvelle vague de covid ne nous empêche pas d’enregistrer les deux derniers mois qui restent … Par conséquent: Prends soin de toi chère pour que la vie continue!« A commenté l’actrice en elle post instagram.

« J’ai aussi hâte comme vous de pouvoir vous présenter les Yeimy de cette saison », écrivait Carolina Ramírez comme légende de cette photo qu’elle a partagée le 8 janvier, deux mois après la fin des enregistrements de la deuxième saison de « La reina del flow « (Photo: Carolina Ramírez / Instagram)

Si cette affirmation est vraie, les enregistrements de « La reine du flow » saison 2 se terminera par Mars 2021. Ceci si le calendrier d’enregistrement est maintenu, mais si la pandémie oblige le monde à replonger dans une quarantaine obligatoire, tout pourrait être retardé jusqu’à la fin de cette année.

Comme vous vous en souvenez, dans le dernier épisode de la première partie de « La reine du flow», Diffusé en dernier 9 octobre 2019, Charly il comprend qu’il n’a plus rien, alors il kidnappe Yeimy pour la forcer à nier toutes les accusations portées contre elle.

Finalement, Yeimy décide de quitter le passé et de se concentrer sur sa famille. En tant, Charly est reconnu coupable de blanchiment d’argent et d’être impliqué dans la mort de sa femme gemme. Ce dernier oblige sa fille à s’éloigner de lui. Maintenant, la deuxième saison de « La reine du flow»Suivra les nouvelles aventures de Yeimy, avec de nouveaux ennemis, des succès, des échecs et une amélioration digne d’un personnage aussi fort qu’elle.