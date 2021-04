The Psyche Mission: Visiter un astéroïde métallique

Psyche est une mission de la NASA qui devrait être lancée en 2022 et qui explorera un astéroïde métallique de 140 miles de large (225 kilomètres) appelé 16 Psyche. Aucun vaisseau spatial n’a jamais visité un objet comme 16 Psyché, qui serait le noyau exposé d’une planète démolie. La mission devrait fournir des informations importantes sur la formation planétaire.

Avec une mission appelée Lucy qui visiteront des astéroïdes primordiaux près de Jupiter, Psyché était approuvé en janvier 2017 dans le cadre du programme Discovery de la NASA. « C’est ce que sont les missions du programme Discovery – aller audacieusement dans des endroits où nous ne sommes jamais allés pour permettre une science révolutionnaire », a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA à Washington, DC, dans un communiqué. déclaration à l’époque.

En rapport: La NASA se prépare à explorer le cadavre d’une ancienne planète dans la ceinture d’astéroïdes

Représentation d’un artiste de l’astéroïde riche en métal Psyché. (Crédit d’image: Maxar / ASU / P. Rubin / NASA / JPL-Caltech)

Psyché: l’astéroïde métallique

L’astéroïde 16 Psyché, également appelé simplement «Psyché», n’était que le 16e astéroïde jamais découvert selon une page d’information sur la mission de Université d’État de l’Arizona (ASU) . Il a été repéré en 1852 par un astronome italien nommé Annibale de Gasparis, qui l’a nommé en l’honneur de l’ancienne déesse grecque de l’âme.

Psyché a une masse d’environ 440 milliards de milliards de livres (220 milliards de milliards de kilogrammes), ce qui en fait 0,03% de la masse de notre lune, selon un Article de 2002 en astronomie et astrophysique . C’est le onzième astéroïde connu le plus massif dans le système solaire – bien que seulement quelques centièmes de la masse des mastodontes comme Cérès et Vesta .

En rapport: Pourquoi la NASA envoie un vaisseau spatial à un astéroïde métallique appelé « Psyche »

Contrairement à la plupart des corps du système solaire, qui sont principalement composés de roches, de glace ou de gaz, le Psyché de la taille du Massachusetts est principalement du métal – jusqu’à 95% de nickel et de fer, ce qui est similaire au Noyau de la Terre . Cette nature métallique fait de l’astéroïde un sujet fascinant alors que les chercheurs spéculent sur la façon dont il aurait pu se former.

Dans un scénario hypothétique, 16 Psyché faisait autrefois partie d’une protoplanète au début système solaire dont les couches internes se sont séparées en manteau rocheux et noyau de fer, selon ASU . De multiples collisions violentes il y a des milliards d’années ont peut-être ouvert cette entité et enlevé son extérieur, ne laissant qu’un morceau de métal déformé. Une grande partie de la mission du vaisseau spatial Psyche consistera à scanner l’astéroïde à la recherche d’indices qui soutiennent ou rejettent cette histoire.

Un autre concept d’artiste du vaisseau spatial Psyche au-dessus d’un astéroïde métallique. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Psyche: le vaisseau spatial de la NASA

Psyché (la sonde) mesure 24,76 m de long et 7,34 m de large, ce qui en fait à peu près la taille d’un court de tennis avec ses panneaux solaires allongés, selon ASU . Le corps du vaisseau spatial, où se trouvent tous ses instruments, est à peu près aussi gros qu’une voiturette de golf.

ASU listes plusieurs instruments que le vaisseau spatial transportera. Ils comprennent deux caméras haute résolution et un spectromètre pour déterminer la composition de l’astéroïde. De plus, Psyche portera un magnétomètre pour vérifier si le corps a un champ magnétique résiduel et un instrument pour mesurer le champ gravitationnel de l’astéroïde avec une grande précision. Le vaisseau spatial est également équipé d’une nouvelle technologie de communication laser sophistiquée que la NASA espère utiliser dans de futures missions.

Après son lancement en août 2022 au sommet d’une fusée SpaceX Falcon Heavy , la sonde Psyche utilisera une propulsion électrique solaire à faible poussée pour effectuer une assistance gravimétrique au-delà Mars en 2023, et devrait atteindre son objectif en 2026.

En rapport: La mission de la NASA sur l’étrange astéroïde métallique Psyche reste sur la bonne voie pour le lancement de 2022

Le plan de mission demande au vaisseau spatial Psyche de passer 21 mois en orbite autour de l’astéroïde tout en capturant les premières images jamais prises d’un corps principalement métallique. À l’aide de ses instruments, la sonde cartographiera et étudiera l’astéroïde pour aider les chercheurs à déterminer comment il est né.

Les données de Psyché aideront les astronomes à comprendre comment se forment les planètes terrestres. Il est difficile d’observer le noyau de planètes rocheuses comme la Terre, car cette structure se trouve bien en dessous du manteau et de la croûte de la planète. En étudiant 16 Psyché de près, les chercheurs espère mieux comprendre comment les collisions, l’accrétion et le temps contribuent à créer des mondes comme le nôtre.