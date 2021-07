The Promised Neverland Saison 2: date de sortie, distribution, intrigue, etc.

– Publicité –



Le Pays Imaginaire Promis était un Animé séries. Il était hautement considéré comme l’un des plus intéressants et uniques de son époque. La première saison a été un énorme succès auprès des critiques et du public. La saison pilote détient actuellement un score parfait de 100 % sur Netflix et de 95 % sur.

Les notes, les avis et les notes ne peuvent pas saisir la grandeur de la Séries télévisées‘ épisode pilote. Mais il semble que les cotes d’écoute de la deuxième série captent les émotions de la majorité des téléspectateurs. La deuxième et dernière saison de le pays imaginaire promis ont été une déception, avec un score d’audience de 22%.

Vous devriez essayer la saison 2. Certaines personnes ont énormément apprécié. Nous avons tout ce que vous devez savoir, y compris quand la deuxième saison sera diffusée Youtube.

Date de sortie de la saison 2 de The Promised Neverland :

La saison 1 a été un grand succès et nous attendions tous avec impatience la saison 2. La sortie de la saison 2 était initialement prévue pour octobre 2020. Covid-19, comme nous le savons tous, a provoqué des retards qui ont entraîné le report de la saison. Netflix annoncera que la série a été reprogrammée pour le 8 janvier 2020.

Le casting promis de la saison 2 de Neverland :

Nous avons hâte de les revoir dans la deuxième saison. La première saison a présenté un casting stellaire. Attendez-vous donc aux principaux acteurs de Sumire Morohoshi et Maaya Uchida ( Le soulèvement du héros du bouclier) pour jouer Emma et Ray pour jouer Mariya Ise. Shinei Ueki, Lynn, HiyoriKono, Gilda, Gilda, Yuko Kaido, Isabella, Lannion et Yuuko Moi feront tous partie de la distribution.

L’intrigue de la saison 2 de Neverland promis :

L’avenir a été choisi pour la série, qui se déroulera en 2045. On a vu dans la saison 1 que les enfants de l’orphelinat ont découvert que ce n’est pas aussi idéal qu’il y paraît. L’un des enfants a été retrouvé mort à la porte. Les enfants d’un orphelinat sont la nourriture des démons qui vivent à l’extérieur.

La saison 2 promet d’en révéler encore plus. Norman et Emma peuvent convaincre les autres enfants de courir ? Maman Isabella peut le découvrir. Au fur et à mesure que ces questions seront répondues, la saison 2 sera pleine de mystère. Qu’en penses-tu The Promised Neverland saison 3 sera comme?