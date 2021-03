THE ORDER SEASON 2: Une série d’horreur sur la fraternité secrète d’une école et tout un tas de promesses mortes

Hasbro Collection Star Wars The Bounty - L'enfant - Lot de 2 : Coup d'œil sur le casque & Tablette Datapad

L'adorable créature de 50 ans connue sous le nom de l'Enfant (Grogu), et affectueusement appelée par les fans "Baby Yoda", est bien des choses : mignonne, curieuse, affamée, endormie, sensible à la Force, et l'une des plus recherchées de la galaxie ! La Collection Star Wars The Bounty Série 3 L'enfant (Grogu)