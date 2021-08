The Offspring sépare son batteur pour ne pas s’être fait vacciner contre le Covid

Tout semble indiquer que The Offspring s’est séparé de son batteur, Pete Parada, qui a attribué cette distanciation au fait de ne pas être vacciné contre le Covid-19 en raison de recommandations médicales, partageant un long communiqué dans lequel il expliquait la situation.

Parada, qui contribue au groupe punk rock américain depuis 2007, a publié hier (3 août) que sa décision de ne pas se faire vacciner l’a rendu « incapable de se conformer à ce qui devient de plus en plus un mandat de l’industrie », donc » récemment, une décision a été prise qu’il n’est pas prudent d’être avec eux en studio ou sur la route ».

« Ils ne me verront pas dans ces prochaines présentations », a déclaré Pete Parada, qui souligne que la décision de ne pas se faire vacciner a été prise après une consultation avec son médecin, qui a recommandé « de ne pas le faire pour le moment » en raison de son état de santé. l’histoire et « l’effet secondaire de ces vaccins ».

« J’ai attrapé le virus il y a un an. C’était doux pour moi, donc je suis confiant que je pourrai le supporter à nouveau, mais je ne suis pas sûr de survivre à une autre série post-vaccination du syndrome de Guillain-Barré, qui remonte à mon enfance et s’est progressivement aggravé tout au long de ma vie. » a noté l’ancien batteur de The Offspring.

Bien que le reste des membres de The Offspring n’ait pas abordé la question publiquement, Parada indique clairement qu’il ne leur en veut pas après avoir pris cette décision. « Je n’ai aucun sentiment négatif contre mon groupe, ils font ce qu’ils pensent être le mieux pour eux, alors que je fais de même. »

Pete Parada assure qu’il a rendu sa situation publique afin que ceux qui vivent l’agonie et l’isolement d’être laissés pour compte en ce moment sachent qu’ils ne sont pas complètement seuls », car, selon lui, il y a d’innombrables personnes qui courent un grand risque de ces vaccins et que ce n’est pas une conversation facile à développer.

En avril dernier, The Offspring sortait son dixième album studio, « Let the Bad Times Roll », le premier matériel du groupe en neuf ans, après la sortie de « Days Go By » en 2012, en plus de préparer leur retour sur scène avec un tournée aux États-Unis ce mois-ci.