The Offspring célèbre le nouvel album du jeu vidéo ‘World of Tanks’

Le groupe punk emblématique, La progéniture s’est allié au jeu vidéo « Monde des chars » pour fêter la sortie de leur nouvel album.

Le groupe punk a sorti son nouvel album intitulé, ‘Laissez les mauvais temps rouler’ depuis une semaine, collaborer avec la société derrière le jeu vidéo d’une version limitée qui comprend les membres du groupe et un tank spécial.

Aujourd’hui, @progéniture a sorti son nouvel album tant attendu «Let the Bad Times Roll». Pour fêter ça, nous avons ajouté le TL-1 LPC avec le style Pretty Fly et le style Turn It Up au Premium Store avec des réductions! Faites-nous savoir votre chanson préférée de l’album! Https: //t.co/AH9UNn9td5 – World of Tanks (@worldoftanks)

Dévoilant son nouveau contenu, « World of Tanks » a commenté: « Montez à bord du nouveau modèle VIII TL-1 LPC dirigé par les membres de The Offspring et libérez son énergie sur le champ de bataille. »

D’autre part, The Offspring a révélé son intention d’amener « Let The Bad Times Roll » sur les scènes de la Royaume-Uni et l’Irlande cette année.