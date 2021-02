The Offspring annonce son nouvel album, ‘Let The Bad Times Roll’

La progéniture a annoncé ‘Laissez les mauvais temps rouler’, son premier album en neuf ans.

L’album sera la première œuvre du groupe punk rock dans neuf ans depuis votre dernier LP dans 2012, ‘Jours passent’ et le prochain viendra 16 avril grâce à Concord Records.







‘Laissez les mauvais temps rouler’ a été écrit et enregistré ces dernières années dans plusieurs salles, y compris le studio du groupe sur les plages Californie. Le nouvel album sera également la troisième collaboration du groupe avec le producteur. Bob Rock.

En plus d’annoncer le nom du nouvel album, il a été révélé que le premier single portera le même nom, «Laissez les mauvais temps rouler».

Le chanteur principal du groupe, Dexter Hollande a révélé la signification du single écrit en 2019 et enregistré l’année dernière, « Je sens que nous sommes dans une période unique dans l’histoire où au lieu de nos dirigeants mondiaux qui disent: » Nous faisons de notre mieux « , c’est plutôt » Au diable « et c’est vraiment effrayant.

Tracklist de ‘Let The Bad Times Roll’:

1. Ce n’est pas une utopie

2. Laissez les mauvais temps rouler

3. Derrière vos murs

4. Army Of One

5. Briser ces os

6. Venir pour vous

7. Nous n’avons plus jamais de relations sexuelles

8. Dans la salle du roi de la montagne

9. Les journaux des opioïdes

10. Hassan Chop

11. Gone Away

12. Berceuse