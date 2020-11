The New Mutants: À quoi ressemblaient les personnages du films dans les bandes dessinées ?

Le film dérivé de X-Men, The New Mutants, qui a souvent été retardé, est sorti et a changé l’apparence et les détails de nombreux personnages principaux de la bande dessinée.

En quoi les personnages du film The New Mutants diffèrent-ils de leurs représentations originales dans les bandes dessinées ? Le titre voisin X-Men a une longue et vaste histoire, mais l’obscurité relative des jeunes a permis une plus grande flexibilité que les autres films superhéroïques de la Fox. Cela dit, l’adaptation n’était pas totalement différente du matériel d’origine.

Le très attendu et souvent retardé The New Mutants a fait ses débuts en salle le 28 août 2020 avant d’atteindre un public plus large (tenu à l’écart des salles de cinéma en raison de la pandémie de COVID-19 qui altère le divertissement) le 17 novembre. Réalisé par Josh Boone (The Fault in Our Stars), le film met en scène une distribution majoritairement jeune qui se retrouve enfermée dans un étrange hôpital pour adolescents surpuissants et supervisée par un mystérieux gardien. D’après les entretiens avec Boone avant la sortie du film et une bande-annonce injectée en 2018, il était clair que « The Demon Bear Saga », l’un des épisodes les plus populaires de la bande dessinée des New Mutants, serait utilisé comme source principale du film.

Le roman X-Men a été publié pour la première fois sous forme de roman graphique en 1980. Il a été écrit par le « parrain » de la franchise, Chris Claremont, dont la carrière historique de dix-sept ans d’auteur de la X-line a été incroyablement importante pour le succès de Marvel à cette époque. Ayant créé tous les personnages du film sauf un (Cecilia Reyes a été présentée un peu plus tard par Scott Lobdell en 1997), il est passionnant de voir tant de créations méconnues de Claremont enfin faire leur chemin au grand écran. Voici comment les personnages et les acteurs de The New Mutant se situent par rapport à leurs homologues de la bande dessinée.

Dani Moonstar (Mirage)

Représentée par l’actrice Blu Hunt, la représentation cinématographique de Danielle Moonstar reste fidèle à son héritage cheyenne traditionnel – comme dans les bandes dessinées, son association au légendaire Demon Bear sert de catalyseur principal à l’action de l’histoire. Physiquement, Hunt ressemble à Dani, mais contrairement à la bande dessinée, le film choisit d’atténuer les tendances plus têtues du personnage et fait de Danielle l’une des plus jeunes mutantes de la distribution. Dans le matériel d’origine, elle est l’un des membres les plus âgés de l’équipe et l’un des co-leaders.

Les pouvoirs de Mirage sont également légèrement différents dans les bandes dessinées. Comme dans le film, Dani est capable de manifester la plus grande peur d’une personne avec ses capacités psioniques, bien que la version de Hunt semble utiliser son don à une bien plus grande échelle, capable de projeter ses apparitions à travers l’hôpital. On ne sait jamais si Dani, comme son homologue de la bande dessinée, est capable de créer le plus grand désir de sa cible (bien que cela puisse être sous-entendu lorsqu’elle crée sans le savoir un mirage séduisant d’Illyana Raspoutine qui nage et flirte avec Bobby). De plus, sa capacité à communiquer avec les animaux, qui est très proche de la bande dessinée, ne se retrouve pas dans le film.

Sam Guthrie (Cannonball)

Charlie Heaton (qui joue également le rôle de Jonathan dans Stranger Things) incarne une autre représentation assez comique de son personnage. Sam Guthrie, originaire du Kentucky, est, comme Heaton, blond, maigre, doux et a un passé marqué par la perte de son père (dans la bande dessinée, Sam n’est cependant pas responsable de l’accident minier qui a entraîné sa mort). Le Sam cinématique a des pouvoirs similaires à ceux de sa version en bande dessinée, car il est capable de se lancer en l’air comme un boulet de canon. Cependant, le bras cassé du personnage peut impliquer qu’il s’est blessé en utilisant ses capacités, ce qui va à l’encontre de l’affirmation souvent faite par son homologue de la bande dessinée selon laquelle il est « presque invulnérable pendant l’explosion ».

Roberto Da Costa (Sunspot)

Joué par Henry Zaga, Roberto « Bobby » Da Coasta est peut-être le nouveau mutant qui s’éloigne le plus de la bande dessinée. Au moment du casting de Zaga, il y a eu des controverses et des accusations de blanchiment du personnage, que Claremont a présenté comme étant afro-brésilien. L’acteur, bien que brésilien, a la peau beaucoup plus claire que celle de Bobby dans ses apparitions originales, bien que le personnage ait malheureusement fait l’objet d’un blanchiment dans les bandes dessinées au fil des ans. En outre, Bobby est le deuxième plus jeune de ses coéquipiers, ce qui explique souvent son immaturité et son impulsivité. Zaga est le plus âgé des nouveaux mutants du film.

Les pouvoirs de Bobby sont également radicalement différents dans le film. Dans la matière d’origine, Da Costa est capable d’absorber l’énergie solaire et de la convertir en force physique, en prenant sa forme de « tache solaire ». La version de Zaga de la tache solaire est capable de brûler les victimes par son toucher, ce qui semble être une invention pour le film.

Rahne Sinclaire (Wolfsbane)

Les fans ont été ravis d’apprendre que Maisie Williams de Game of Thrones allait rejoindre le film dans le rôle de Wolfsbane, le plus jeune et le plus innocent mutant de l’équipe. Comme son homologue à l’écran, le mutant changeant de forme est léger, gentil, a les cheveux roux courts et est capable de se transformer en loup (et de toutes les étapes intermédiaires entre l’homme et l’animal). Bien que le caractère fortement religieux du personnage et la persécution dont il a fait l’objet avant de rejoindre l’équipe soient empruntés aux bandes dessinées, le personnage n’est pas cruellement marqué par le vilain révérend Craig dans le matériel d’origine.

Illyana Raspoutine (Magik)

Comme Williams, Anya Taylor-Joy (star du Queen’s Gambit) est physiquement en parfaite adéquation avec la blonde et mystérieuse Magik. La Russe Illyana Raspoutine (soeur de X-Man Colossus) est connue pour sa bizarrerie et son assurance, bien capturées par l’actrice du film.

Cependant, l’apparence et les nuances des pouvoirs de téléportation de Magik à l’écran diffèrent de la version originale de Claremont. Dans la version originale, Illyana (qui est également une sorcière habile) est la dirigeante de la dimension infernale des « Limbes », où elle a passé une grande partie de son enfance après une mésaventure avec son frère aîné et ses coéquipiers mutants (dans le film, Raspoutine dit qu’elle a construit elle-même les Limbes pour échapper au traumatisme de son enfance dans le monde réel). Dans la bande dessinée, Illyana doit traverser les Limbes en se téléportant, un détail qui n’est pas tout à fait cohérent dans le film. De plus, la cinématique Magik est accompagnée par la marionnette/dragon Lockheed, une créature qui – dans les bandes dessinées – est la compagne de la bonne amie d’Illyana, Kitty Pryde.

Cecilia Reyes

La médecin et chirurgienne Cecilia Reyes a joué un rôle de soutien dans les bandes dessinées X-Men depuis ses débuts en 1997. Jouée par Alice Braga dans The New Mutants, les créateurs n’ont (encore une fois) pas réussi à trouver un acteur noir pour ce rôle, malgré l’origine afro-puerto-ricaine déclarée du personnage, ce qui a renforcé les critiques sur le blanchiment du film. Les capacités de Reyes en matière de champ de force sont conformes à celles de son homologue en bande dessinée, qui est également capable de construire des barrières (claires dans la bande dessinée, par opposition aux oranges dans le film).

Bien que The New Mutants ait reçu des critiques mitigées et ait connu quelques difficultés au box-office, le film a trouvé son équilibre financier depuis sa sortie en VOD, permettant à ces puissants adolescents de toucher leur public le plus large depuis que Claremont les a inventés. Bien que la franchise X-Men de la Fox soit arrivée à son terme après plusieurs décennies d’exploitation, il faut espérer que ces jeunes aux pouvoirs exceptionnels reviendront bientôt sur le grand écran.