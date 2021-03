The Mighty Ducks: Game Changers ramène six stars originales dans un aperçu des photos

C’est officiel: Les puissants canards: des changeurs de jeu ramènera plusieurs favoris des fans de la distribution de la trilogie originale du film. Disney + a publié notre premier regard sur les acteurs de retour, avec six des anciennes enfants stars reprenant leur Puissants canards rôles. Sur une image, les six se tiennent à côté d’un Emilio Estevez beaucoup plus petit, montrant à quel point les choses ont changé depuis la dernière réunion du gang dans les années 1990.

Comme l’a révélé Disney, les personnages qui reviennent seront présentés dans un prochain épisode de la série intitulé «Spirit of the Ducks». La photo d’aperçu révèle les retours de Connie « the Velvet Hammer » Moreau (Marguerite Moreau), Guy Germaine (Garette Ratliff Henson), Fulton Reed (Elden Henson), Adam « Cake Eater » Banks (Vincent Larusso), Ken « Little Bash Frère « Wu (Justin Wong) et Lester Averman (Matt Doherty).

Joshua Jackson n’est pas présenté comme Charlie Conway ici, mais ce n’est pas très surprenant, compte tenu de son emploi du temps chargé ces jours-ci. Un autre personnage sensiblement absent est Greg Goldberg, qui a été joué par Shaun Weiss dans les trois Puissants canards films. En fait, c’est Goldberg qui a marqué le tir gagnant à la fin de la troisième tranche. Comme les problèmes juridiques et les problèmes de santé de Weiss au cours des dernières années sont bien documentés, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Goldberg n’est pas présent.

Heureusement, les choses semblent changer pour Weiss sur le plan personnel. À ce qui était probablement son moment le plus bas, Weiss a été arrêté en janvier 2020 pour cambriolage et sous l’influence de la méthamphétamine. Il s’est ensuite inscrit en cure de désintoxication avec Puissants canards les fans paient la facture pour ses frais de subsistance sobres grâce à GoFundMe. Cette année, Weiss a célébré une année complète de sobriété, et l’ancien enfant acteur avait également l’air beaucoup mieux physiquement. Alors que Weiss continue de s’améliorer, les chances de le voir apparaître un jour dans la prochaine série télévisée augmentent.

Composé de 10 épisodes, Changeurs de jeu sert de suivi direct à la trilogie originale du film. Emilio Estevez revient en tant qu’entraîneur Gordon Bombay pour le Puissants canards Série télévisée, reprenant le rôle qu’il a joué dans les trois films originaux. Lauren Graham joue également le rôle d’une mère qui aide son fils Evan (Brady Noon) à fonder une équipe de hockey junior lorsqu’il est rejeté par les célèbres Mighty Ducks. Cette fois, Gordon affrontera les Ducks alors qu’il deviendra l’entraîneur de l’équipe d’Evan.

L’écrivain original Steven Brill a créé la série télévisée avec Josh Goldsmith et Cathy Yuspa. Les autres membres de la distribution incluent Swayam Bhatia, Taegen Burns, Julee Cerda, Bella Higginbotham, Luke Islam, Kiefer O’Reilly, Maxwell Simkins, De’Jon Watts et Dylan Playfair.

Les puissants canards: des changeurs de jeu est prévue pour la première sur Disney + le 26 mars. De nouveaux épisodes seront ensuite diffusés chaque semaine, avec « Spirit of the Ducks » prévu pour la première le 30 avril. Alors que les fans attendent la suite de la série, Disney a également réalisé tous les trois de l’original Puissants canards films disponibles à regarder maintenant sur Disney +. Les premières photos des membres de la distribution qui reviennent nous viennent de Disney + sur Twitter.

