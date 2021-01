The Medium: Quel est le niveau de gameplay du jeu d’horreur Bloober Team?

Dans le jeu d’horreur psychologique Le moyen de l’équipe de développement polonaise Bloober Team, vous vous glissez dans le rôle de la jeune femme Marianne et explorez deux lieux différents – le monde réel et son homologue spirituel.

Lors de votre incursion dans un hôtel abandonné, vous devez basculer entre les deux mondes afin de résoudre des énigmes différentes ou de vous débarrasser de monstrueux persécuteurs.

C’est la saison moyenne

Mais combien de temps dure le voyage? Lors de notre test pour « The Medium », nous sommes allés au fond des choses et avons complètement joué au jeu d’horreur. Nous avons sur le PC que Xbox Series S aussi bien que Xbox Series X joué. Jusqu’à ce que tu meurs Crédits voir scintiller sur l’écran à la fin du jeu environ 8 à 10 heures de jeu.

Bien sûr, ça vient ici votre style de jeu à. Si vous voulez en savoir le plus possible sur le mystérieux massacre de l’ancien complexe hôtelier, vous devez rechercher très attentivement votre environnement et rechercher des indices pertinents sur l’intrigue.

Dans The Medium, vous voyagez dans deux mondes différents. © 45secondes.fr

Incidemment, vous pouvez non seulement être en mouvement dans le monde réel ou spirituel, mais expérimenter un tiers du temps de jeu de « The Medium » im Gameplay à double réalité. Ici, vous contrôlez Marianne sur la moitié gauche ou supérieure de votre écran à travers le monde réel, tandis que son homologue fantomatique explore le monde fantôme sur la moitié droite ou inférieure de l’écran.

« The Medium » sortira le 28 janvier 2021 exclusivement sur PC, Xbox Series X et Series S. Nous avons inclus notre test pour le jeu d’horreur ici.