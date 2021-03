The Medium: Bloober Team refuse d’acheter

The Kooples - Sac croco vintage noir medium Ming - FEMME Taille Unique

Taille Unique - BLA - Le sac croco vintage Ming by The Kooples co-créé avec Ming Xi est assurément le must have d'un look du soir tendance. Notre égérie a choisi un cuir de veau souple effet croco décliné dans une teinte noire intemporelle et agrémenté de finitions métalliques affirmant son style rock. Le format medium de ce sac