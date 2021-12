The Matrix Awakens : Démo technologique en temps réel basée sur Unreal Engine 5 annoncée, préchargement commencé

COOLCOLD (COOLCOLD) Ice Magic 5 Radiateur d'echappement pour ordinateur portable Aspiration laterale Aspiration arriere Ventilateur d'ordinateur

Le ventilateur de refroidissement is designed for the specialement de cooling Votre portable et ordinateur la technologie de Adopte de la température Contrôle en temps réel et la sortie d'air en aluminium verser la performance Une rapide cooling. de conception à Offres Faible vous un environnement bruit de travail très calme, en fait Ce Qui un cadeau Parfait pour vous et vos amis. Caractéristiques: En temps réel la température de la technologie de Contrôle En moteur à Construit grande vitesse et puce unique, Une de Përmet la température actuelle Surveiller de l'ordinateur, et la circulation de Une excellente et l'air de grand Déplacement. Aluminium sortie d'air, refroidissement rapide Ainsi que beaucoup éfficace Qué les Refroidisseurs Réguliers. Low Noise - le coton absorbant fils Haute vitesse et la conception de haute puissance, CE de cooling ventilateur les Avantages de Ontario muet Faible, grande vitesse et grand vent, et il ne sérums pas influenceur sa vie par la poussière. Le