The Matrix 4: Priyanka Chopra parle de son personnage

Bien que son tournage soit terminé et que sa première se prépare à avoir lieu en 2021, des détails sur l’histoire de « La matrice 4”Sont toujours gardés avec un niveau extrême de secret, à l’exception du fait que ce nouveau film continuera avec la chronologie de la trilogie originale.

Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss ils reviendront à leurs papiers de Néo et Trinité en compagnie de nouveaux personnages joués par Yahya Abdul Mateen II, Jessicka Henwick et Priyanka chopra, qui a récemment été interrogée sur son rôle dans le film.

Bien que Chopra a admis que sa participation n’implique aucune séquence d’action extrême contrairement à ses co-stars, il aurait anticipé quelques détails intéressants sur sa participation au film.

« Je ne peux pas dire grand-chose, mais c’est quelque chose auquel on ne s’attend pas », a déclaré l’actrice dans une récente interview avec Variety. « Ce que je peux dire, c’est que j’ai terminé le tournage et que c’était le premier film que j’ai fait après ma quarantaine et je ne me suis jamais senti plus en sécurité sur un plateau. »

Compte tenu de la grande influence que ses prédécesseurs ont exercée dans le blockbuster d’action, ce nouvel opus de la franchise suscite de grandes attentes de la part des fans de la saga. Au cours de l’année écoulée, Heniwick aurait partagé quelques mots sur sa différence par rapport aux autres projets auxquels il a participé.

« Il y a un moment sur le plateau où Yahya et je me suis regardé et nous avons juste dit: ‘Matrice 4«». L’actrice mettrait également en lumière le travail du cinéaste Lana Wachowski, qui cette fois travaille sans la collaboration de sa sœur Lis, avec qui je travaille sur les tranches précédentes.

«Lana fait des choses intéressantes sur le plan technique de la même manière qu’elle a créé un style à l’époque. Je pense qu’elle va encore changer l’industrie avec ce film. Il y a des travaux de caméra que je n’ai jamais vu auparavant. C’est probablement tout ce que je peux dire. «

Le film fait partie du panneau d’affichage des premières prévues pour sortir simultanément dans les salles de cinéma et sur le HBO Max. Jusqu’au moment Warner Bros l’a annoncé avec le titre de « Matrice». Le film sortira le 22 décembre.