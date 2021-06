The Matrix 4 : Laurence Fishburne ne connaît pas la raison de son absence

Le quatrième volet de la saga « The Matrix » se prépare à son arrivée imminente en salles. Les fans peuvent s’attendre à revoir les visages de Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss, qui sont les protagonistes de la franchise depuis sa création en 1999. Cependant, l’un des visages principaux de la trilogie ne fera pas partie de cette nouvelle aventure. .

Lorsque « The Matrix 4 » a été annoncé pour la première fois, présentant les premiers détails sur son casting, il y avait deux noms qui brillaient par leur absence : Hugo Weaving, chargé d’incarner son principal antagoniste, l’Agent Smith, et Laurence Fishburne, acclamé par son rôle. en tant que Morpheus, capitaine du navire Nebucadnetsar et mentor de Neo dans son voyage pour devenir l’élu.

Lors d’une récente conversation avec Collider, on a demandé à Fishburne s’il était fatigué de toujours recevoir la même question sur sa présence sur la bande, à laquelle il a raisonnablement répondu: « Je comprends tout à fait, il est logique que les gens me demandent. »

Je ne suis pas dans le prochain film « Matrix » et vous devrez demander à Lana Wachowski pourquoi, puisque je n’ai pas de réponse à cela.

Cependant, Fisburne sera présent dans le quatrième volet d’une autre franchise dirigée par Keanu Reeves, répétant son rôle de « The Bowery King » dans la nouvelle suite de « John Wick ». L’acteur aurait profité de l’interview pour faire des commentaires très élogieux sur le film, notant qu’il avait lu le script et qu’il avait l’air « vraiment cool ».

« Cela va beaucoup plus loin en termes de code tueur et de relation qu’il entretient avec un personnage particulier qui, je pense, est celui que joue M. Watanabe. C’est vraiment le cœur et l’âme de tout cela », a commenté Fisburne.

Les détails sur le quatrième volet de « The Matrix » sont extrêmement rares, à commencer par le fait qu’il n’a pas été révélé comment les personnages de Moss et Reeves reviennent à l’histoire, compte tenu du fait que tous deux sont morts dans « Matrix Revolutions », bande dont la fin laisse entendre que la matrice a peut-être été redémarrée. Certains fans ont même émis l’hypothèse que le film pourrait être un redémarrage total de la franchise. « The Matrix 4 » a une date de sortie prévue pour le 22 décembre 2021.