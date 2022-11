The Masked Singer Saison 8 Episode 13 Date de sortie, compte à rebours, où regarder

Beaucoup de gens sont intéressés à connaître la date de sortie de The Masked Singer Saison 8 Episode 13. Tous les fans de cette émission attendent ce prochain épisode. Pour avoir toutes les informations sur l’épisode vous êtes nombreux à errer sur les différentes pages de recherche. Nous sommes donc ici pour dissiper tous vos doutes concernant cet épisode. Si vous êtes également ici pour la même chose, ne vous inquiétez pas maintenant que vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous partagerons tous les détails concernant la date de sortie de The Masked Singer Saison 8 Episode 13. En dehors de cela, nous vous informerons de nombreux autres détails sur cette émission de téléréalité, tels que la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien d’autres choses.

C’est une émission américaine et le nom de ses sociétés de production est Smart Dog Media, Fox Alternative Entertainment et Endemol Shine North America. Le premier épisode de cette série est sorti le 2 janvier 2019 et après la sortie, cette émission de série a acquis une grande popularité en raison de son thème unique.

Il s’agit essentiellement d’un spectacle de concours de chant dans lequel vous devinerez le concours et il est basé sur le format coréen King of Mask Singer. Les artistes sont des superstars portant des costumes décorés de la tête aux pieds pour dissimuler leur identité. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous verrez de nombreux chanteurs différents avec de nouveaux costumes. Après avoir parcouru tous les épisodes publiés de cette saison, les fans recherchent la date de sortie de The Masked Singer Saison 8 Episode 13. Alors sachons-le.

The Masked Singer Saison 8 Épisode 13 Date de sortie

Nous allons donc partager ici la date de sortie de The Masked Singer Saison 8 Episode 13. Le nom de cet épisode est Masked Singer Seasonal Sing-A-Long Spectacular ! et il devrait sortir le 7 décembre 2022. Comme vous pouvez facilement le remarquer, l’attente de cet épisode le plus attendu va enfin se terminer dans quelques jours. Attendez donc la date indiquée.

Où regarder le chanteur masqué ?

Si vous aimez regarder ce spectacle de chant ou si vous ne savez pas comment le regarder, nous sommes là pour vous aider. Le réseau officiel de cette émission est Fox et vous pouvez également la diffuser en ligne sur Hulu. Si vous n’avez regardé aucun des épisodes publiés, vous pouvez le diffuser ici.

Liste des épisodes

Maintenant, nous allons fournir la liste des épisodes de cette série.

Une première de saison royale

Nuit de Vegas

Soirée à thème télévisée

Andrew Lloyd Webber Nuit

Nuit des Muppets

Nuit des années 90

Soirée du Temple de la renommée

Comédie rôtie nuit

Nuit d’effroi

Bataille des demi-finales

Finale épique de deux heures Pt. 1

Finale épique de deux heures Pt. 2

Masked Singer Seasonal Sing-A-Long Spectaculaire!

Détails du casting

Voici la liste des acteurs de cette série.

Jenny McCarthy-Wahlberg

Nicole Scherzinger

Robin Thicke

Ken Jeong

Nick Canon

Sammye Alix

Dymone Priestley

Adam Huson

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails concernant la date de sortie de l’épisode 13 de la saison 8 de The Masked Singer dans différents pays, les plateformes pour diffuser cette série, ses spoilers, les distributions principales et bien plus encore. Si vous avez des questions sur la date de sortie de The Masked Singer Saison 8 Episode 13, vous pouvez commenter ci-dessous. Nous serons là pour vous accompagner au mieux.

